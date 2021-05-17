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Джо Ло Трульо

Joe Lo Truglio
Джо Ло Трульо
Джо Ло Трульо Joe Lo Truglio
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Дата рождения
2 декабря 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Куинс, Нью-Йорк, США
Рост
169 см
Биография Джо Ло Трульо

Фильмография Джо Ло Трульо
Mark, Mary & Some Other People
Mark, Mary & Some Other People
комедия 2021, США
5.0
Фанаты
Фанаты
комедия, драма, приключения 2008, США
6.0
SuperПерцы
SuperПерцы
комедия 2007, США
7.0
Пивная лига
Пивная лига
комедия, спорт 2006, США
5.0
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Финальный сезон «Бруклина 9-9» стартует в августе после летних Олимпийских игр Предстоящий сезон будет самым коротким в истории сериала.
Написать
17 мая 2021 15:47
Премьеру восьмого сезона «Бруклин 9-9» отложили до 2021 Задержка из-за пандемии. 
Написать
31 августа 2020 15:31
«Бруклин 9-9» вернётся с 6 сезоном в январе 2019 Пока поклонники супергеройских сериалов Marvel по-прежнему не могут прийти в себя после новостей о неожиданной отмене «Железного кулака» и «Люка Кейджа», фанаты «Бруклин
Написать
26 октября 2018 00:00
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