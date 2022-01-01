Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кристиан Альварт
Кристиан Альварт
Christian Alvart
О персоне
Фильмография
Кристиан Альварт
Christian Alvart
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
28 мая 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Кристиана Альварта
Родился 28 мая 1974 года. Германия.
Развернуть
Фильмография Кристиана Альварта
Звонок мертвецу
ужасы, боевик, триллер, детектив
2018, Германия
7.0
Чистилище
комедия, боевик, криминал, детектив
2016, Германия
0.0
Безбашенный Ник
боевик, триллер, комедия
2016, Германия
4.0
Добро пожаловать в Гамбург
комедия
2013, Германия
5.0
Пандорум
ужасы, фантастика
2009, США / Германия
7.0
Дело №39
ужасы, триллер
2009, США / Канада
7.0
Антитела
триллер, драма, криминал, ужасы
2005, Германия
6.0
Все фильмы
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»