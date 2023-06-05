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Стрелок Стрелок
Киноафиша Фильмы Стрелок Отзывы о фильме «Стрелок»
Shooter Стрелок 2007 / США
7.7 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Стрелок»

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Наша рецензия

Антуан Фукуа, вволю поглумившись над циклом артуровских легенд, вернулся к тому, что получается у него гораздо лучше, а именно – к теме американского военного присутствия в Африке. Однако если в «Слезах солнца» спецназ самой демократической страны мира во главе с самым героическим человеком мира Брюсом Уиллисом спасал самых мирных африканцев мира и самую красивую женщину мира Монику Беллуччи от грязных, отвратительных и злых черных головорезов, то в «Стрелке» американские «миротворцы» (как…

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Владимир 5 июня 2023, 17:09
Оценка
Наверно, один из самых реалистичных боевиков, из которых я видел. Чего стоит только уделенное внимание ранениям людей - главный герой действительно тратит большое количество времени на лечение своих огнестрельных ранений.
Марк Уолберг потрясающе отыграл свою роль, хотя, возможно, это не совсем объективное мнение в виду моей симпатии к нему как к актёру.
Фильм определённо интересный и держит этот самый интерес с самого начала до конца. Стоит посмотреть
5 июня 2023, 17:09 Ответить
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