Антуан Фукуа, вволю поглумившись над циклом артуровских легенд, вернулся к тому, что получается у него гораздо лучше, а именно – к теме американского военного присутствия в Африке. Однако если в «Слезах солнца» спецназ самой демократической страны мира во главе с самым героическим человеком мира Брюсом Уиллисом спасал самых мирных африканцев мира и самую красивую женщину мира Монику Беллуччи от грязных, отвратительных и злых черных головорезов, то в «Стрелке» американские «миротворцы» (как…
Марк Уолберг потрясающе отыграл свою роль, хотя, возможно, это не совсем объективное мнение в виду моей симпатии к нему как к актёру.
Фильм определённо интересный и держит этот самый интерес с самого начала до конца. Стоит посмотреть
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