Фильмы
Стрелок
Трейлеры фильма «Стрелок»
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Отзывы
2024, Германия, анимация
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Вещь из «Уэнсдэй» — не просто рука без тела: во 2 сезоне наконец стала известна его кровавая история
Сколько всего слов говорил Шварценеггер в первом «Терминаторе»: весь мир запомнил только три
Как «Игра престолов», только в реальной жизни: 3 исторических сериала, где сюжет даже круче, чем борьба за Вестерос
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»
«Статисты!»: Ливанов назвал лучшего Шерлока в истории — а Кэмбербэтчу и Дауни-младшему досталось по первое число
«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»
«Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест)
«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось
Оставьте «Сумерки» на сладкое: вот еще 5 фильмов с той же атмосферой для осенних вечеров — не забудьте плед и какао
«Просто снос башки»: этот российский сериал с рейтингом 7.5 впечатлил даже Пересильд — наш ответ «Игре в кальмара»
