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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Стрелок
Стрелок, 2007: актеры и роли
Shooter
Стрелок
2007 / США
7.5
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 7.2
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Стрелок, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Антуан Фукуа
Antoine Fuqua
В ролях
Марк Уолберг
Mark Wahlberg
Дэнни Гловер
Danny Glover
Рона Митра
Rhona Mitra
Раде Сербеджиа
Майкл Пенья
Michael Pena
Элиас Котеас
Elias Koteas
Кэйт Мара
Джонатан Уокер
Jonathan Walker
Эдриэн Хьюз
Даррен Мэсси
Маккензи Грэй
Mackenzie Gray
Лэйн Гаррисон
Брайан Маркинсон
Brian Markinson
Энтони Пенья
Джон Тенч
John Tench
Тейт Донован
Tate Donovan
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