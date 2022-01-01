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Стрелок Стрелок
Киноафиша Фильмы Стрелок Стрелок, 2007: актеры и роли
Shooter Стрелок 2007 / США
7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Стрелок, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Антуан Фукуа Антуан Фукуа Antoine Fuqua
В ролях
Марк Уолберг Марк Уолберг Mark Wahlberg Дэнни Гловер Дэнни Гловер Danny Glover Рона Митра Рона Митра Rhona Mitra Раде Сербеджиа Майкл Пенья Майкл Пенья Michael Pena Элиас Котеас Элиас Котеас Elias Koteas Кэйт Мара Джонатан Уокер Jonathan Walker Эдриэн Хьюз Даррен Мэсси Маккензи Грэй Маккензи Грэй Mackenzie Gray Лэйн Гаррисон Брайан Маркинсон Brian Markinson Энтони Пенья Джон Тенч John Tench Тейт Донован Тейт Донован Tate Donovan
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