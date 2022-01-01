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Козырные тузы
Козырные тузы, 2007: актеры и роли
Smokin' Aces
Козырные тузы
2007 / Великобритания / США / Франция
7.2
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 6.6
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Козырные тузы, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Карнахан
Joe Carnahan
В ролях
Бен Аффлек
Ben Affleck
Энди Гарсия
Andy Garcia
Рэй Лиотта
Ray Liotta
Райан Рейнольдс
Ryan Reynolds
Алишиа Кис
Alicia Keys
Джереми Пивен
Jeremy Piven
Питер Берг
Peter Berg
Джейсон Бэйтман
Jason Bateman
Нестор Карбонелл
Nestor Carbonell
Брайан Блум
Brian Bloom
Мартин Хендерсон
Martin Henderson
Мори Стерлинг
Maury Sterling
Крис Пайн
Chris Pine
Кевин Дюран
Kevin Durand
Коммон
Common
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