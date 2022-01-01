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Козырные тузы Козырные тузы
Киноафиша Фильмы Козырные тузы Козырные тузы, 2007: актеры и роли
Smokin' Aces Козырные тузы 2007 / Великобритания / США / Франция
7.2 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Козырные тузы, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Карнахан Джо Карнахан Joe Carnahan
В ролях
Бен Аффлек Бен Аффлек Ben Affleck Энди Гарсия Энди Гарсия Andy Garcia Рэй Лиотта Рэй Лиотта Ray Liotta Райан Рейнольдс Райан Рейнольдс Ryan Reynolds Алишиа Кис Алишиа Кис Alicia Keys Джереми Пивен Джереми Пивен Jeremy Piven Питер Берг Питер Берг Peter Berg Джейсон Бэйтман Джейсон Бэйтман Jason Bateman Нестор Карбонелл Нестор Карбонелл Nestor Carbonell Брайан Блум Brian Bloom Мартин Хендерсон Мартин Хендерсон Martin Henderson Мори Стерлинг Maury Sterling Крис Пайн Крис Пайн Chris Pine Кевин Дюран Кевин Дюран Kevin Durand Коммон Коммон Common
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