Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Алишиа Кис

Алишиа Кис

Alicia Keys
Алишиа Кис
Алишиа Кис Alicia Keys
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 января 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Композитор
Биография Алишии Кис

Роилась 25 января 1981 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Алишии Кис
Пять
Пять
драма, комедия 2012, США
7.0
Секретная жизнь пчел
Секретная жизнь пчел
приключения, драма 2008, США
7.0
Козырные тузы
Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.0
Дневники няни
Дневники няни
мелодрама, комедия, драма 2007, США
7.0
Все фильмы
Статьи о персоне
От Меган Фокс до Алиши Кис: самые яркие и откровенные наряды премии Billboard Music Awards 2021 Звезды порадовали обилием розового цвета, «голыми» платьями и необычными дизайнерскими задумками.
Написать
25 мая 2021 13:05
Все статьи
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Приложение киноафиши