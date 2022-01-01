Драма – один из самых популярных кинематографических жанров, который чаще всего привлекает внимание кинокритиков и чаще всего удостаивается престижнейших кинопремий мира. В 2018 году, по традиции, драмы вновь доминируют в прокате: поклонников этого жанра ждет несколько десятков (!) увлекательных картин, многие из которых заранее завоевали высокие оценки киноэкспертов. От отечественных «Скифа» и «Тренера» до нашумевших голливудских картин «Темные времена» и «Ледяная стерва», «Киноафиша» рекомендует лучшие фильмы в жанре драмы, премьера которых запланирована на 2018 год.

Топ 10 самых ожидаемых драм 2018

Призрачная нить

«Призрачная нить» - фильм, примечательный по многим причинам, и в первую очередь – из-за необходимости попрощаться с Дэниелом Дэй-Льюисом. Еще в 2017 году стало известно, что оскароносный актер после «Призрачной нити» собирается оставить актерскую карьеру. В своем последнем фильме Дэй-Льюис примерит роль успешного кутюрье из Лондона 50-х годов, который, как и все настоящие гении, отличается невероятно сложным характером – и вынужден бороться с самим собой, чтобы сохранить в своей жизни свою музу и возлюбленную.

Тренер

Пожалуй, один из самых ожидаемых релизов 2018 года, и уж точно – один из самых ярких представителей отечественного кинематографа, снятый к Чемпионату мира по футболу 2018, «Тренер» - спортивная драма, которую наверняка оценят по достоинству не только любители такого вида спорта, как футбол, но и просто поклонники качественных русских фильмов. Данила Козловский в «Тренере» играет роль Юрия Столешникова – футболиста сборной России, который в решающий момент не забивает пенальти и, подведя команду и страну, завершает карьеру, «убегая» от ошибок прошлого в провинциальный городок, где становится тренером. С помощью новой команды и новых друзей Столешникову предстоит снова поверить в себя и на этот раз добиться победы, совершив практически невозможное.

Последний портрет

Стэнли Туччи пополнил список актеров, пробующих свои силы на режиссерском поприще – и представляет биографическую драму «Последний портрет», главные роли в которой играют выдающиеся актеры, Арми Хаммер и Джеффри Раш. Действие в исторической картине разворачивается в романтическом Париже эпохи шестидесятых: главный герой, художник Альберто Джакометти, никак не может найти счастье в привычной жизни, хотя, казалось бы, имеет абсолютно все – от состояния и славы до любви и признания. Вкус к жизни Альберто возвращает нечаянный знакомый – позирующий ему для портрета Джеймс Лорд. Работа над портретом затягивается, когда сделка перерастает в увлекательную дружбу на фоне живописных парижских декораций.

Темные времена

Задолго до того, как «Темные времена» вышли в прокат, фильму и лично Гэри Олдману прочили как минимум номинацию на «Оскар» 2018, а то и статуэтку – поскольку как раз такие фильмы, крепкие исторические драмы, Киноакадемия, как известно, ценит больше других картин. В «Темных временах» Олдман изменился до неузнаваемости, перевоплотившись в Уинстона Черчилля – знаменитого политика, чуть ли не в одиночку переломившего судьбу Великобритании.

Ледяная стерва

«Ледяная стерва» наделала немало шума на кинофестивалях под конец 2017 года и наконец-то добралась до большого экрана. Блестящий актерский состав (Марго Робби, Эллисон Дженни, Бобби Каннавале, Себастьян Стэн), по мнению критиков, отдает должное трагической истории, на самом деле произошедшей в спорте: «Ледяная стерва» повествует об американской фигуристке Тоне Хардинг, которая настолько страстно мечтала о победах на льду, что при помощи бывшего мужа организовала нападение на свою главную соперницу – Нэнси Кэрриган. Для Кэрриган это закончилось переломом, а для самой Хардинг – грандиозным скандалом, после которого о карьере олимпийской фигуристке ей навсегда пришлось забыть. В «Ледяной стерве» нет плохих и хороших героев – зато показана реальная жизнь, под давлением которой даже лучшие из нас решаются на преступление.

Мария – королева Шотландии

2018 год явно становится годом Марго Робби – звезда «Отряда самоубийц» в этом году будет фигурировать на большом экране регулярно, и одним из ее новых проектов стала историческая драма «Мария – королева Шотландии». В фильме, где компанию Марго составила Сирша Ронан, рассказывается история соперничества Марии и ее кузины, Елизаветы I, королевы Англии, которая трагически закончилась для самой Марии.

Гонка века

Замечательной биографической драмой, действие которой разворачивается в исторический период конца 60-х годов XX века, порадует зрителей британский кинематограф. В «Гонке века» заняты такие блестящие актеры, как Колин Фёрт, Рэйчел Вайс, Дэвид Тьюлис, а сам фильм повествует о британском яхтсмене Дональде Кроухерсте, который отправляется в кругосветную гонку за приз «Золотой глобус», надеясь тем самым спастись от банкротства своей фирмы и долгов. Поняв, что гонку ему не выиграть, Дональд задумывает обманный маневр.

15:17 на Париж

Клинт Иствуд снимает, что называется, драму «под Оскар» - Киноакадемия США очень любит давать награды как раз таким картинам, основанным на реальных событиях. В центре сюжета «15:17 на Париж» - нападение террористов в скоростном поезде N 9364, произошедшее во вполне реальном мире 21 августа 2015 года. Трагедию удалось предотвратить силами тремя бравыми молодыми американцами, которые в это время путешествовали по Европе и в поезде оказались волею случая.

Мария Магдалина

Фото со съемок

Одним из самых амбициозных проектов 2018 года в жанре драмы стала «Мария Магдалина» - религиозная драма, постановкой которой занимался Гарт Дэвис, режиссер «Льва» (в 2017 году «Лев» получил 6 номинаций на «Оскар» и множество других престижных наград). Сложнейшая задача воплотить на большом экране Марию Магдалину досталось Руни Мара, звезде «Девушки с татуировкой дракона», а компанию ей составил не менее выдающийся актер, Хоакин Феникс.

Первые

Фото со съемок

Очередной исторической драмой в 2018 году зрителей порадует режиссер Дмитрий Суворов. Картина «Первые», основанная на реальных событиях, расскажет о невероятном подвиге и любви супругов Прончищевых, изучавших Якутию в качестве полярных исследователей из экспедиции Витуса Беринга.