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Самые ожидаемые драмы 2018

Драма – один из самых популярных кинематографических жанров, который чаще всего привлекает внимание кинокритиков и чаще всего удостаивается престижнейших кинопремий мира. В 2018 году, по традиции, драмы вновь доминируют в прокате: поклонников этого жанра ждет несколько десятков (!) увлекательных картин, многие из которых заранее завоевали высокие оценки киноэкспертов. От отечественных «Скифа» и «Тренера» до нашумевших голливудских картин «Темные времена» и «Ледяная стерва», «Киноафиша» рекомендует лучшие фильмы в жанре драмы, премьера которых запланирована на 2018 год.

Колесо чудес
Колесо чудес
комедия 2017, США
6.0
Призрачная нить
Призрачная нить
драма 2017, США
6.0
Пятьдесят оттенков свободы
Пятьдесят оттенков свободы
мелодрама 2018, США
6.0
Непрощенный
Непрощенный
драма 2018, Россия
8.0
Поезд на Париж
Поезд на Париж
драма 2018, США
5.0
Логово Монстра
Логово Монстра
ужасы, триллер, драма 2017, США
7.0
Мария Магдалина
Мария Магдалина
драма, биография 2017, Великобритания
5.0
Миссис Хайд
Миссис Хайд
комедия 2017, Франция
5.0
На пределе
На пределе
драма 2017, Германия / Франция
7.0
Проект «Флорида»
Проект «Флорида»
драма 2017, США
7.0
Темная ночь
Темная ночь
драма 2017, США
4.0
Хит
Хит
драма 2017, Россия
4.0
Хэппи-энд
Хэппи-энд
драма, комедия 2017, Франция / Германия / Австрия
6.0
Тренер
Тренер
спорт, драма 2018, Россия
7.0
Маугли: Легенда джунглей
Маугли: Легенда джунглей
драма, приключения, семейный 2018, США
6.0
Первые
Первые
драма, приключения, исторический 2018, Россия
5.0
Ева
Ева
триллер, эротика 2017, Франция
5.0
Белый парень Рик
Белый парень Рик
криминал, драма 2018, США
7.0
Полночное солнце
Полночное солнце
драма, мелодрама 2017, США
7.0
Когда твоя мать красотка
драма, комедия 2018, США
0.0
Кое-что на день рождения
Кое-что на день рождения
драма, комедия 2017, США
5.0
Во всё тяжкое
Во всё тяжкое
драма, комедия 2018, США
7.0
Скиф
Скиф
драма, исторический, фэнтези 2017, Россия
7.0
Темные времена
Темные времена
драма, военный, исторический 2017, Великобритания
7.0
Тоня против всех
Тоня против всех
биография, комедия, спорт 2017, США
6.0
Величайший шоумен
Величайший шоумен
мюзикл, биография, драма 2018, США
8.0
Три секунды
Три секунды
криминал, драма 2018, Великобритания
8.0
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал 2017, США / Великобритания
7.0
Война токов
Война токов
исторический, драма 2017, США
7.0
Две королевы
Две королевы
исторический, драма, биография 2018, Великобритания
7.0
Человек на Луне
Человек на Луне
драма, биография 2018, США
7.0
Гонка века
Гонка века
драма, приключения 2017, Великобритания
6.0
Последний портрет
Последний портрет
драма, биография 2017, Великобритания
6.0

Топ 10 самых ожидаемых драм 2018

Призрачная нить

«Призрачная нить» - фильм, примечательный по многим причинам, и в первую очередь – из-за необходимости попрощаться с Дэниелом Дэй-Льюисом. Еще в 2017 году стало известно, что оскароносный актер после «Призрачной нити» собирается оставить актерскую карьеру. В своем последнем фильме Дэй-Льюис примерит роль успешного кутюрье из Лондона 50-х годов, который, как и все настоящие гении, отличается невероятно сложным характером – и вынужден бороться с самим собой, чтобы сохранить в своей жизни свою музу и возлюбленную.

Тренер

Пожалуй, один из самых ожидаемых релизов 2018 года, и уж точно – один из самых ярких представителей отечественного кинематографа, снятый к Чемпионату мира по футболу 2018, «Тренер» - спортивная драма, которую наверняка оценят по достоинству не только любители такого вида спорта, как футбол, но и просто поклонники качественных русских фильмов. Данила Козловский в «Тренере» играет роль Юрия Столешникова – футболиста сборной России, который в решающий момент не забивает пенальти и, подведя команду и страну, завершает карьеру, «убегая» от ошибок прошлого в провинциальный городок, где становится тренером. С помощью новой команды и новых друзей Столешникову предстоит снова поверить в себя и на этот раз добиться победы, совершив практически невозможное.

Последний портрет

Стэнли Туччи пополнил список актеров, пробующих свои силы на режиссерском поприще – и представляет биографическую драму «Последний портрет», главные роли в которой играют выдающиеся актеры, Арми Хаммер и Джеффри Раш. Действие в исторической картине разворачивается в романтическом Париже эпохи шестидесятых: главный герой, художник Альберто Джакометти, никак не может найти счастье в привычной жизни, хотя, казалось бы, имеет абсолютно все – от состояния и славы до любви и признания. Вкус к жизни Альберто возвращает нечаянный знакомый – позирующий ему для портрета Джеймс Лорд. Работа над портретом затягивается, когда сделка перерастает в увлекательную дружбу на фоне живописных парижских декораций.

Темные времена

Задолго до того, как «Темные времена» вышли в прокат, фильму и лично Гэри Олдману прочили как минимум номинацию на «Оскар» 2018, а то и статуэтку – поскольку как раз такие фильмы, крепкие исторические драмы, Киноакадемия, как известно, ценит больше других картин. В «Темных временах» Олдман изменился до неузнаваемости, перевоплотившись в Уинстона Черчилля – знаменитого политика, чуть ли не в одиночку переломившего судьбу Великобритании.

Ледяная стерва

«Ледяная стерва» наделала немало шума на кинофестивалях под конец 2017 года и наконец-то добралась до большого экрана. Блестящий актерский состав (Марго Робби, Эллисон Дженни, Бобби Каннавале, Себастьян Стэн), по мнению критиков, отдает должное трагической истории, на самом деле произошедшей в спорте: «Ледяная стерва» повествует об американской фигуристке Тоне Хардинг, которая настолько страстно мечтала о победах на льду, что при помощи бывшего мужа организовала нападение на свою главную соперницу – Нэнси Кэрриган. Для Кэрриган это закончилось переломом, а для самой Хардинг – грандиозным скандалом, после которого о карьере олимпийской фигуристке ей навсегда пришлось забыть. В «Ледяной стерве» нет плохих и хороших героев – зато показана реальная жизнь, под давлением которой даже лучшие из нас решаются на преступление.

Мария – королева Шотландии

2018 год явно становится годом Марго Робби – звезда «Отряда самоубийц» в этом году будет фигурировать на большом экране регулярно, и одним из ее новых проектов стала историческая драма «Мария – королева Шотландии». В фильме, где компанию Марго составила Сирша Ронан, рассказывается история соперничества Марии и ее кузины, Елизаветы I, королевы Англии, которая трагически закончилась для самой Марии.

Гонка века

Замечательной биографической драмой, действие которой разворачивается в исторический период конца 60-х годов XX века, порадует зрителей британский кинематограф. В «Гонке века» заняты такие блестящие актеры, как Колин Фёрт, Рэйчел Вайс, Дэвид Тьюлис, а сам фильм повествует о британском яхтсмене Дональде Кроухерсте, который отправляется в кругосветную гонку за приз «Золотой глобус», надеясь тем самым спастись от банкротства своей фирмы и долгов. Поняв, что гонку ему не выиграть, Дональд задумывает обманный маневр.

15:17 на Париж

Клинт Иствуд снимает, что называется, драму «под Оскар» - Киноакадемия США очень любит давать награды как раз таким картинам, основанным на реальных событиях. В центре сюжета «15:17 на Париж» - нападение террористов в скоростном поезде N 9364, произошедшее во вполне реальном мире 21 августа 2015 года. Трагедию удалось предотвратить силами тремя бравыми молодыми американцами, которые в это время путешествовали по Европе и в поезде оказались волею случая.

Мария Магдалина

Фото со съемок

Одним из самых амбициозных проектов 2018 года в жанре драмы стала «Мария Магдалина» - религиозная драма, постановкой которой занимался Гарт Дэвис, режиссер «Льва» (в 2017 году «Лев» получил 6 номинаций на «Оскар» и множество других престижных наград). Сложнейшая задача воплотить на большом экране Марию Магдалину досталось Руни Мара, звезде «Девушки с татуировкой дракона», а компанию ей составил не менее выдающийся актер, Хоакин Феникс.

Первые

Фото со съемок

Очередной исторической драмой в 2018 году зрителей порадует режиссер Дмитрий Суворов. Картина «Первые», основанная на реальных событиях, расскажет о невероятном подвиге и любви супругов Прончищевых, изучавших Якутию в качестве полярных исследователей из экспедиции Витуса Беринга.

 

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