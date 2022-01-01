2018 год порадует поклонников экшна множеством увлекательных боевиков, качество которых наверняка одобрил бы сам «крепкий орешек» Брюс Уиллис. Новинки от неутомимого Лиама Нисона, Дуэйна «Скалы» Джонсона, признанных специалистов по боевикам Тома Круза и Джейсона Стэтхэма - тем, кто предпочитает по-настоящему крепкие и качественные боевики, в 2018 году навестить кинотеатры предстоит не раз. «Киноафиша» рекомендует лучшие фильмы в жанре боевика, премьера которых запланирована на 2018 год.

Топ 10 самых ожидаемых боевиков 2018

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

Долгожданное завершение франшизы со звездой «Волчонка» в главной роли, «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» несколько раз переносили, а съемки приостанавливали в связи с травмой Дилана О’Брайена. К счастью, поклонники серии все-таки дождались выхода картины на большой экран. В финале истории Томас вместе с выжившими глейдерами отправляется в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт. Компанию Дилану О’Брайену в «Лекарстве от смерти» составила Кая Скоделарио, в 2017 году блеснувшая в «Пиратах Карибского моря 6».

Пассажир

Неутомимый Лиам Нисон продолжает радовать своих поклонников все новыми боевиками, и одним из них в 2018 году станет «Пассажир» - очередной совместный проект Нисона и неоднократно работавшего с ним режиссера Жауме Кольет-Серра. В «Пассажире» Лиам Нисон примерит роль совершенно обычного бизнесмена, который, возвращаясь однажды вечером домой с работы, невольно оказывается втянутым в преступный заговор, который ставит под угрозу не только его собственную жизнь, но и тех, кто находится рядом с ним.

Tomb Raider: Лара Крофт

Один из самых ожидаемых фильмов 2018 года, «Tomb Raider: Лара Крофт» наконец-то ответит поклонникам серии видео игр и оригинальных фильмов, сумеет ли Алисия Викандер заменить в качестве отважной исследовательницы великолепную Анджелину Джоли. Приключенческий боевик, к чести его создателей, с точки зрения визуального ряда (и отчасти сюжета) очень четко копирует игру Tomb Raider, ознаменовавшую «перезапуск» серии и рассказывающую о совсем еще юной Ларе Крофт. Посмотрим, удастся ли «Расхитительнице гробниц» победить «проклятие» экранизаций видео игр – на дворе 2018 год, а стать кассовым этот жанр голливудского кино так и не сумел.

Тихоокеанский рубеж 2

Ни Гильермо Дель Торо, ни Чарли Ханнэм, ни Идрис Эльба в долгожданный сиквел «Тихоокеанского рубежа» не вернулись, однако фантастический боевик от этого, похоже, в зрелищности не потерял. Теперь уже другим главным героям в исполнении Джона Бойеги и Скотта Иствуда предстоит пилотировать огромных боевых роботов/егерей и сражаться с Кайдзю, которые вновь угрожают мирному существованию человечества и, к тому же, стали еще опаснее и смертоноснее, чем прежде.

Рэмпейдж

Поклонники Дуэйна Джонсона могут быть довольны: превратившись в одного из самых востребованных голливудских актеров, «Скала» в 2018 году будет появляться на большом экране регулярно. Очередным проектом актера стал фантастический боевик «Рэмпейдж», в основу которого легла простейшая видео игра. Если скептики и сомневались, что видео игру практически без сюжета действительно можно экранизировать, их сомнения посрамлены: «Рэмпейдж» обещает много экшна и вполне связную, и, более того, достаточно интересную историю. Приключенческий фильм расскажет о приматологе Дэвисе Окойи, который держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным самцом-гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Когда вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра, Дэвису предстоит не только спасти своего верного друга, но и предотвратить глобальную катастрофу – поскольку обезумевший монстр оказывается далеко не единственным.

Дэдпул 2

Одна из самых долгожданных новинок проката 2018 года – сиквел нашумевшего «Дэдпула», самого нестандартного супергеройского боевика из всех, что выходили на экраны за последние несколько лет. Болтливому наемнику Дэдпулу (Райан Рейнольдс) вновь предстоит противостоять опасным врагам, и на этот раз в подручных у него окажутся два новых героя, уже знакомых поклонникам оригинальных комиксов – Кейбл в исполнении замечательного актера Джоша Бролина и Домино, роль которой сыграла Зази Битц. Постановкой картины занимается новичок франшизы – режиссер Дэвид Литч, до этого снявший боевики «Джон Уик» и «Взрывная блондинка», так что можно быть уверенными, что «Дэдпул 2» снова порадует зрителей шикарными боевыми сценами.

Солдат

Долгожданное продолжение «Убийцы» от Дени Вильнева, «Солдат» от постановщика Стефано Соллимы - драматический триллер/боевик, который сфокусируется на второстепенных героях «Убийцы» в исполнении Бенисио Дель Торо и Джоша Бролина. Действие «Солдата» развернется в Мексике, «Мекке» наркокартелей, где агентам ЦРУ предстоит «столкнуть лбами» могущественные группировки и развязать полномасштабную войну наркокартелей, при этом умудрившись остаться в живых.

Небоскреб

Если в девяностых главным «специалистом по боевикам» считался Брюс Уиллис, то теперь пальму первенства медленно, но уверенно захватывает Дуэйн «Скала» Джонсон. Бывший рестлер и актер с очень подходящим прозвищем в 2018 году порадует своих поклонников еще одним классическим боевиком. Главный герой «Небоскреба», экс-лидер элитного отряда ФБР и герой войны Уилл Форд, вынужден вновь применять полученные некогда навыки, когда неожиданно становится «козлом отпущения» после страшнейшего пожара в китайском небоскребе. Главному герою предстоит не только очистить свое имя и выяснить, кто на самом деле виноват в возгорании, но и спасти от бушующей стихии своих близких, застрявших в горящем небоскребе.

Миссия невыполнима 6

Том Круз – один из немногих по-настоящему знаменитых голливудских актеров, который до сих пор не примерил супергеройский костюм, однако это не мешает Крузу собирать кассу и участвовать в зрелищных боевиках. В 2018 году одним из таких боевиков станет «Миссия невыполнима 6», приключенческий триллер, который порадует зрителей обилием экшн-сцен в исполнении, по традиции, самого Круза (он, кстати, получил травму на съемках, пытаясь выполнить особо сложный трюк). Новая глава истории Итана Ханта готовит зрителям появление интереснейшего новичка – «Супермена» Генри Кавилла в некоей таинственной роли.

Великий уравнитель 2

Долгожданный сиквел «Великого уравнителя» неоднократно переносили в связи с занятостью и режиссера, специалиста по боевикам Антуана Фукуа, и участников каста – однако в 2018 Дензел Вашингтон вновь вернется к главной роли, а компанию ему составят такие звезды, как Педро Паскаль, Билл Пуллман, Мелисса Лео. Судя по актерскому составу и тому факту, что постановкой занимается Антуан Фукуа, поклонников боевиков вновь ждет напряженный и зрелищный криминальный экшн.