Места и даты съемок сериала Клон

Основные места съемок сериала Клон

  • Эрфуд, Марокко
  • Фес, регион Фес-Булеман, Марокко

Где снимали известные сцены

Где доктор Альбиери и Эдна проводят свой отпуск.
Сан-Луис, Мараньян, Бразилия
Студия
Рио‑де‑Жанейро, штат Рио‑де‑Жанейро, Бразилия
Где доктор Альбьери встречает клона Лукаса по имени Лео.
Ленсойс-Мараньенсис, Мараньян, Бразилия
Даты съемок сериала Клон

  • 2001 - 2002
