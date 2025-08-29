Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Клон
Статьи
Статьи о сериале «Клон»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Статьи о сериале «Клон»
Вся информация о сериале
Одно кафе на весь город, обморок и семейные узы: 15 дурацких клише из сериалов нулевых — этим грешат и «Друзья», и «Клон»
Но проекты от этого не становятся менее любимыми.
4 комментария
29 августа 2025 21:01
Если забросили «Клон» на 134-й серии — расскажем, чем все кончилось: Лео и Саида хэппи-эндом не удостоили, Жади — почти получила свое
В конце этой беспросвестной пустыни был оазис.
Написать
8 августа 2025 10:23
Раздражающая Жади или великолепный Саид: кто из героев «Клона» похож на вас (тест по знакам зодиака)
Звезды сериала, в которых мы узнаём себя.
Написать
11 июня 2025 13:17
Не везет в пустыне, повезет в любви! «Клон» на самом деле снимали не в Марокко: построили огромный город в Бразилии
Дешевле было воссоздать декорации, чем сниматься в африканской стране.
Написать
23 мая 2025 10:23
«Никаких "Мерседесов" и шуб не хватит»: могли бы Жади и Саид из «Клона» быть счастливы вместе — мнение психолога
Большинство зрителей уверены, что выбирать нужно было его, а не Лукаса. Но принесло бы это пользу?
Написать
23 мая 2025 09:54
«Мужчина — главный герой»: почему в сериалах женщины вечно соперничают — этим грешит не только «Великолепный век» и «Клон»
И считается ли «Секс в большом городе» удачным примером женской дружбы?
1 комментарий
10 апреля 2025 17:38
Сложно поверить, но ей уже 34: как сейчас выглядит Хадижа из «Клона» — актриса столкнулась с жуткой болезнью (фото)
Но проблемы со здоровьем не сломили ее и не помешали карьере.
Написать
27 марта 2025 12:19
Вышел за год до «Клона»: как сейчас выглядят и чем занимаются актеры «Семейных уз» — Жади и Ивети в нем тоже играли
У одних — семья и карьера, у других — зависимость и рак.
Написать
26 марта 2025 07:00
Несколько серий «Клона» видел каждый, но до финала дотерпели не все: чем закончился популярнейший сериал нулевых
Многие современные проекты позавидуют такому логичному эпилогу.
4 комментария
24 марта 2025 07:00
Если бы «Клон» сняли в 2025 году: ИИ подобрал актеров для голливудской версии — получилась бразильская «Эйфория»
Лукас и дядя Али многих удивят.
Написать
17 февраля 2025 14:15
Долгожители с непростой судьбой: как сейчас выглядят главные актеры «Клона» (фото)
Глядя на снимки, даже не верится, что сериал вышел почти 25 лет назад.
Написать
7 февраля 2025 20:32
Фанаты «Клона» справятся на раз-два: взгляните на 6 цитат и угадайте, кто это сказал — Жади или Лукас (тест)
Если ошибетесь, никто не осудит — ведь столько лет прошло.
Написать
6 февраля 2025 08:56
Дядя Али из «Клона» или Омар Хайям: угадайте автора по мудрой цитате
Не бойтесь проходить вы тест, он лишь покажет, что вы за человек.
Написать
1 февраля 2025 08:27
Не изменилась со времен «Клона»: Джованна Антонелли похвасталась фигурой в белом бикини (фото)
Видел бы эти снимки Лукас, точно не терял бы времени зря.
Написать
29 января 2025 08:27
На российском ТВ покажут обновленный «Клон»: теперь это не только история Жади и Лукаса
Уровень ностальгии в эфире зашкаливает.
1 комментарий
26 января 2025 13:17
У «Клона» был другой финал, и счастливым его не назовешь: в нем Жади почти «теряла» дочь
Альтернативную концовку решили вырезать из сюжета, чтобы не гневить людей.
1 комментарий
22 января 2025 14:15
Жади и Лукас возвращаются на экраны: россияне увидят абсолютно новую версию культового сериала «Клон»
Иностранцы кусают локти!
1 комментарий
22 января 2025 09:35
Теперь она не Жади, а Дейенерис: Джованна Антонелли сменила имидж ради новой роли (фото)
Неужели готовится к бразильской адаптации «Игры престолов»?
Написать
18 января 2025 15:13
«Подозревать — хуже, чем знать»: попробуйте отличить «Великолепный век» от «Клона» по цитатам (тест)
Оба сериала полны житейских мудростей. Но помните ли вы, откуда каждая?
Написать
8 января 2025 08:27
Жади и Хюррем десятки раз красиво говорили о любви — угадайте, кому из двух красоток принадлежат эти 7 романтичных цитат
Тут смешалось все: и смерть, и счастье, и пена вод морских.
Написать
7 января 2025 18:36
Зрители сравнили «Великолепный век» и «Клон»: лишь в одном Хюррем проиграла Жади
И дело отнюдь не в красоте или интеллекте.
2 комментария
6 января 2025 08:56
«Великолепный век» стал «Клоном»: как бы выглядели наложницы с макияжем в стиле Жади (фото)
Нейросеть преобразила героинь турдизи. Кому-то идет, а вот некоторым — не очень.
5 комментариев
22 ноября 2024 07:58
У «Клона» есть продолжение с Жади и Лукасом: Саид и дядя Али в короткометражный фильм не попали
Сюжет разворачивается 22 года спустя.
Написать
16 ноября 2024 18:36
Сразила Львеночка и десятки других мужчин: 6 правил обольщения от Иветти из «Клона»
Коварная блондинка гуру флирта, интриг и умеет брать от жизни все.
Написать
9 ноября 2024 09:54
«Лукас — мямля, Маиза — прекрасная женщина»: как изменился взгляд современных зрителей на сериал «Клон»
У культовой бразильской драмы есть 3 особенности — они рушат былую магию от просмотра.
1 комментарий
31 октября 2024 08:56
Маиза — не стерва, а жертва: современные зрители не считают героиню «Клона» злодейкой
Со временем на героиню уже смотришь по-другому.
Написать
5 сентября 2024 17:40
Ляпы в сериале «Клон» находят и спустя 23 года: вот три самых неочевидных
Чем больше серий, тем легче ошибиться, а здесь их было — 221.
Написать
2 сентября 2024 17:20
Коран, диета, танец живота: ради роли Жади в «Клоне» актрисе пришлось буквально перевернуть жизнь
Подготовка звезды была очень серьезной.
Написать
28 августа 2024 14:45
Что случилось с Назирой в «Клоне»: героине пришлось долго ждать своего счастья
Несмотря на ужасный нрав, персонажа жалели фанаты.
Написать
26 августа 2024 07:15
Что делает Жади роковой женщиной: в «Клоне» в нее влюблялись все герои
Брюнетка сочетала в себе определенные неповторимые качества.
Написать
25 августа 2024 18:15
«Клон» закончился 22 года назад: 10 актеров бразильского сериала, которые покинули этот мир
От самой возрастной героини до совсем молодых.
Написать
23 августа 2024 17:45
Только казался идеальным: у Мохаммеда из «Клона» был малозаметный, но веский недостаток
Каждый родитель совершал подобную ошибку.
Написать
22 августа 2024 17:15
Что было после финала «Клона»: Саида можно только пожалеть
Известная писательница спрогнозировала дальнейшие судьбы персонажей.
Написать
21 августа 2024 09:30
«Клон» или Платон? Угадайте, кому принадлежат эти философские фразочки
Бразильские сериалы — просто кладезь мудрости.
Написать
16 августа 2024 20:00
Кожевникова о своём возвращении к роли Аллочки в новом «Универе»: «Очень сильно сомневалась» — эксклюзив «Киноафиши»
Думали, конец? А вот и нет: «Этерна» вернется — когда ждать 2 (и даже 3-ий) сезон и почему придется набраться терпения
Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов»
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667