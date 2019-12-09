В 19-м сезоне сериала «Тайны следствия» в офисе Марии Швецовой происходят кадровые перестановки. Кораблева и Курочкина повышают, а их отдел усиливают новым сотрудником – переведенным из другого района Платоновым. Однако взаимопонимание между новыми коллегами устанавливается далеко не сразу. В это время сама Маша увлечена семейными делами. Злата сообщает ей, что хочет приехать в Петербург, но не к матери, а в гости к своему новому парню. Женщина понимает, что ее дети незаметно стали совсем взрослыми, но не может перестать их опекать. Тем временем на ее участке обнаруживают тело неизвестной девушки.