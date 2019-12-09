Menu
Russian
Tajny sledstviya 2000, season 19

Tajny sledstviya season 19 poster
Tajny sledstviya 16+
Title Сезон 19
Season premiere 9 December 2019
Production year 2019
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Tajny sledstviya" season 19 description

В 19-м сезоне сериала «Тайны следствия» в офисе Марии Швецовой происходят кадровые перестановки. Кораблева и Курочкина повышают, а их отдел усиливают новым сотрудником – переведенным из другого района Платоновым. Однако взаимопонимание между новыми коллегами устанавливается далеко не сразу. В это время сама Маша увлечена семейными делами. Злата сообщает ей, что хочет приехать в Петербург, но не к матери, а в гости к своему новому парню. Женщина понимает, что ее дети незаметно стали совсем взрослыми, но не может перестать их опекать. Тем временем на ее участке обнаруживают тело неизвестной девушки.

Series rating

7.2
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Write review
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Нежный возраст. Часть 1
Season 19 Episode 1
9 December 2019
Нежный возраст. Часть 2
Season 19 Episode 2
9 December 2019
Око за око. Часть 1
Season 19 Episode 3
10 December 2019
Око за око. Часть 2
Season 19 Episode 4
10 December 2019
Приглашение в ад. Часть 1
Season 19 Episode 5
11 December 2019
Приглашение в ад. Часть 2
Season 19 Episode 6
11 December 2019
Без права на счастье. Часть 1
Season 19 Episode 7
12 December 2019
Без права на счастье. Часть 2
Season 19 Episode 8
12 December 2019
Последний бой. Часть 1
Season 19 Episode 9
16 December 2019
Последний бой. Часть 2.
Season 19 Episode 10
16 December 2019
В ногу со временем. Часть 1
Season 19 Episode 11
17 December 2019
В ногу со временем. Часть 2
Season 19 Episode 12
17 December 2019
Под толщей воды. Часть 1
Season 19 Episode 13
18 December 2019
Под толщей воды. Часть 2
Season 19 Episode 14
18 December 2019
Слепая месть. Часть 1
Season 19 Episode 15
19 December 2019
Слепая месть. Часть 2
Season 19 Episode 16
19 December 2019
Белые ночи. Часть 1
Season 19 Episode 17
23 December 2019
Белые ночи. Часть 2
Season 19 Episode 18
23 December 2019
Клиническая ложь. Часть 1
Season 19 Episode 19
24 December 2019
Клиническая ложь. Часть 2
Season 19 Episode 20
24 December 2019
В рамках проверки установлено. Часть 1
Season 19 Episode 21
25 December 2019
В рамках проверки установлено. Часть 2
Season 19 Episode 22
25 December 2019
Дополнительная опция. Часть 1
Season 19 Episode 23
26 December 2019
Дополнительная опция. Часть 2
Season 19 Episode 24
26 December 2019
