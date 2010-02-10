В 13-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» жена портного Геральда Вудлея, который около двух лет назад скончался от инфаркта, погибает у дверей церкви. Барнаби берется за расследование. Выясняется много чудовищных подробностей о семейной жизни погибших. В следующем эпизоде инспектор вместе с экскурсионной группой едет в Брайтон. У местного мэра имеются планы по расширению территорий, которые связаны с незаконной деятельностью. Они приведут к трагическим событиям. Очередной жертвой убийства в Мидсомере стала миссис Потинджер. Ее тело нашли в SPA-отеле, где отдыхал инспектор Барнаби. В это же время куда-то пропадает ее супруг.