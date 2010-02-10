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Постер к 13-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 13

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 13
Название Сезон 13
Премьера сезона 10 февраля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 8
Продолжительность сезона 12 часов 8 минут
О чем 13-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

В 13-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» жена портного Геральда Вудлея, который около двух лет назад скончался от инфаркта, погибает у дверей церкви. Барнаби берется за расследование. Выясняется много чудовищных подробностей о семейной жизни погибших. В следующем эпизоде инспектор вместе с экскурсионной группой едет в Брайтон. У местного мэра имеются планы по расширению территорий, которые связаны с незаконной деятельностью. Они приведут к трагическим событиям. Очередной жертвой убийства в Мидсомере стала миссис Потинджер. Ее тело нашли в SPA-отеле, где отдыхал инспектор Барнаби. В это же время куда-то пропадает ее супруг.

Список серий 13-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Меч Гийома The Sword of Guillaume
Сезон 13 Серия 1
10 февраля 2010
Идеально скроенное убийство The Made-to-Measure Murders
Сезон 13 Серия 2
12 мая 2010
Кровь на седле Blood on the Saddle
Сезон 13 Серия 3
8 сентября 2010
Безмолвная земля The Silent Land
Сезон 13 Серия 4
22 сентября 2010
Мастер-класс Master Class
Сезон 13 Серия 5
6 октября 2010
Благородное искусство The Noble Art
Сезон 13 Серия 6
13 октября 2010
Только не на моей территории Not in My Back Yard
Сезон 13 Серия 7
12 января 2011
Годен для убийства Fit for Murder
Сезон 13 Серия 8
2 февраля 2011
График выхода всех сериалов
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