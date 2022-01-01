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Дэвид Бамбер
Дэвид Бамбер
David Bamber
О персоне
Фильмография
Дэвид Бамбер
David Bamber
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Дата рождения
19 сентября 1954
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Уолден, Англия, Великобритания
Рост
170 см
Биография Дэвида Бамбера
Родился 19 сентября 1954 года. Уолден, Великобритания.
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Фильмография Дэвида Бамбера
Энола Холмс
драма, детектив
2020, США
6.0
Борг/Макинрой
драма, спорт
2017, Швеция / Дания / Финляндия
6.0
Бесит быть нормальным
биография, драма
2017, Великобритания
6.0
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