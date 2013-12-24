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Постер к 16-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 16

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 16
Название Сезон 16
Премьера сезона 24 декабря 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 5
Продолжительность сезона 7 часов 35 минут
О чем 16-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

В 16-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» Барнаби и Нельсон снова идут по следам очередного преступника. На этот раз речь пойдет об убийстве, связанном с мистикой. Жертва встретила свой последний час во время охоты на привидения. В следующем эпизоде случай, за который предстоит взяться инспектору и его помощнику, будет связан уже не с мистикой, а с религией. Какой-то серийный маньяк возложил на себя миссию – покарать людей, которые, по его мнению, увязли в грехе. Барнаби и Нельсон будут работать с двумя женщинами-сыщицами из Дании. Вместе им предстоит расследовать отравление Эрика Колдера. Убийца, вероятно, использовал стрихнин.

Список серий 16-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Рождество с призраками The Christmas Haunting
Сезон 16 Серия 1
24 декабря 2013
Позволь нам охотиться Let Us Prey
Сезон 16 Серия 2
8 января 2014
Дикий урожай Wild Harvest
Сезон 16 Серия 3
29 января 2014
Аэроклуб The Flying Club
Сезон 16 Серия 4
5 февраля 2014
Убийства в Копенгагене The Killings of Copenhagen
Сезон 16 Серия 5
12 февраля 2014
График выхода всех сериалов
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