В 16-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» Барнаби и Нельсон снова идут по следам очередного преступника. На этот раз речь пойдет об убийстве, связанном с мистикой. Жертва встретила свой последний час во время охоты на привидения. В следующем эпизоде случай, за который предстоит взяться инспектору и его помощнику, будет связан уже не с мистикой, а с религией. Какой-то серийный маньяк возложил на себя миссию – покарать людей, которые, по его мнению, увязли в грехе. Барнаби и Нельсон будут работать с двумя женщинами-сыщицами из Дании. Вместе им предстоит расследовать отравление Эрика Колдера. Убийца, вероятно, использовал стрихнин.