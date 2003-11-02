В 7-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» инспектору и его помощнику предстоит расследовать еще ряд загадочных дел. После обвала в туннеле были обнаружены останки, которые пролежали там много лет. Но среди них нашелся скелет человека, который скончался недавно. Удивительно, но в этот же день в ближайшей деревне погиб ребенок. Еще одно преступление было совершено во время проведения литературного фестиваля. Кто-то решил жестоко расправиться с лауреатом литературной премии. Накануне рождественских праздников фокусник Фердинальд Вилльерс покончил с собой. Спустя 9 лет все его родственники вновь встречаются в старом коттедже.