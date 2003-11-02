Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кто не спрятался" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 7-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 7

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 2 ноября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 6
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут
О чем 7-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

В 7-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» инспектору и его помощнику предстоит расследовать еще ряд загадочных дел. После обвала в туннеле были обнаружены останки, которые пролежали там много лет. Но среди них нашелся скелет человека, который скончался недавно. Удивительно, но в этот же день в ближайшей деревне погиб ребенок. Еще одно преступление было совершено во время проведения литературного фестиваля. Кто-то решил жестоко расправиться с лауреатом литературной премии. Накануне рождественских праздников фокусник Фердинальд Вилльерс покончил с собой. Спустя 9 лет все его родственники вновь встречаются в старом коттедже.

Список серий 7-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Лесной человек The Green Man
Сезон 7 Серия 1
2 ноября 2003
Плохие известия Bad Tidings
Сезон 7 Серия 2
4 января 2004
Король-рыбак The Fisher King
Сезон 7 Серия 3
11 января 2004
Греховные деяния Sins of Commission
Сезон 7 Серия 4
18 января 2004
Прекрасная дева The Maid in Splendour
Сезон 7 Серия 5
25 января 2004
Соломенная ведьма The Straw Woman
Сезон 7 Серия 6
29 февраля 2004
График выхода всех сериалов
Related video
5 слов, которые почти все пишут неправильно: заучите назубок, чтобы не позориться
4 сериала, похожих на «Слово пацана»: тоже с кровью на асфальте, но без «Бригады»
Сказка о царевне и богатырях краденая: вот у кого ее сюжет подсмотрел Пушкин
Примету соблюдают даже дети: почему нельзя свистеть дома
Иностранцам запрещали петь эту песню: в СССР ее слушали в каждом доме
Дружинина должна была играть в «Гардемаринах»: ее сложно представить в этой роли
20 лет назад «Саша + Маша» смотрели все: вот куда пропала рыжая красавица после окончания сериала
История не закончилась: что случилось с Форрестом Гампом после финала фильма
Смешно до слез: в этом фильме Ефремов так перевоплотился в девочку, что не отличить
Пальчики оближешь: рецепт сочных пирожков с луком и яйцом от Вертинской
Правду о мультфильме про трех казаков знают единицы: вот с каких персонажей их срисовали
Звучат дико, выглядят еще хуже: вот почему китайцы терпеть не могут русские имена
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше