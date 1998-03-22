В 1-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» действие происходит в вымышленном британском графстве под названием Мидсомер. Главным героем является детектив по имени Том Барнаби. Он занимается расследованием всех происшествий на территории Мидсомера – убийством старейшей жительницы деревни, жестокой расправой над представителями религиозного сообщества, а также похищением супруги предпринимателя. Тело Агнессы Грей, которая дольше всего прожила в деревне Фирн Бассетт, обнаружили в водоеме. На трупе обнаружены следы многочисленных ударов. По всей видимости, речь идет не о самоубийстве.