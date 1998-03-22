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Постер к 1-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 1

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 марта 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

 

В 1-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» действие происходит в вымышленном британском графстве под названием Мидсомер. Главным героем является детектив по имени Том Барнаби. Он занимается расследованием всех происшествий на территории Мидсомера – убийством старейшей жительницы деревни, жестокой расправой над представителями религиозного сообщества, а также похищением супруги предпринимателя. Тело Агнессы Грей, которая дольше всего прожила в деревне Фирн Бассетт, обнаружили в водоеме. На трупе обнаружены следы многочисленных ударов. По всей видимости, речь идет не о самоубийстве.

Список серий 1-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Написанное кровью Written in Blood
Сезон 1 Серия 1
22 марта 1998
Смерть на сцене Death of a Hollow Man
Сезон 1 Серия 2
29 марта 1998
Верная до самой смерти Faithful Unto Death
Сезон 1 Серия 3
22 апреля 1998
Смерть под чужим именем Death in Disguise
Сезон 1 Серия 4
6 мая 1998
График выхода всех сериалов
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