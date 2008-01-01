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Постер к 11-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 11

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 11
Название Сезон 11
Премьера сезона 1 января 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 6
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут
О чем 11-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

В 11-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» инспектору и его ассистенту придется столкнуться с непростым делом, расследование которого осложняется тем, что мотивы преступника не удается установить. Каждая версия порождает больше вопросов, чем ответов. Также Барнаби в этом сезоне возьмется за расследование серии убийств, многие из которых выглядят весьма загадочными. В финальном эпизоде сезона речь снова пойдет о череде преступлений, в которых будет фигурировать сумасшедший. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесу тела некоторых из людей, которые пропали без вести. 

Список серий 11-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Выстрел на рассвете Shot at Dawn
Сезон 11 Серия 1
1 января 2008
Кровавая свадьба Blood Wedding
Сезон 11 Серия 2
10 мая 2008
Оставленный умирать Left for Dead
Сезон 11 Серия 3
24 мая 2008
Жизнь в Мидсомере Midsomer Life
Сезон 11 Серия 4
31 мая 2008
Племянник мага The Magician's Nephew
Сезон 11 Серия 5
14 июня 2008
Общение с мертвыми Talking to the Dead
Сезон 11 Серия 6
5 мая 2010
График выхода всех сериалов
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