В 11-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» инспектору и его ассистенту придется столкнуться с непростым делом, расследование которого осложняется тем, что мотивы преступника не удается установить. Каждая версия порождает больше вопросов, чем ответов. Также Барнаби в этом сезоне возьмется за расследование серии убийств, многие из которых выглядят весьма загадочными. В финальном эпизоде сезона речь снова пойдет о череде преступлений, в которых будет фигурировать сумасшедший. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесу тела некоторых из людей, которые пропали без вести.