В 8-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» полиция столкнется с массой новых загадочных преступлений. Одно из них будет связано со спиритическими сеансами, которые проводит местная ясновидящая, а другое – с лошадиными скачками. Кроме того, произойдет убийство одного из председателей яхт-клуба, а также пожилого преподавателя музыки, который таинственным образом переместился в ночи в свой особняк из дома престарелых, где он обитал последние годы. Артур Леггот, пожилой педагог, который раньше преподавал музыку, обнаружен мертвым в своем доме. Все эти случаи предстоит расследовать детективам.