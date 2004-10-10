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Постер к 8-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 8

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 10 октября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 8
Продолжительность сезона 12 часов 8 минут
О чем 8-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

В 8-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» полиция столкнется с массой новых загадочных преступлений. Одно из них будет связано со спиритическими сеансами, которые проводит местная ясновидящая, а другое – с лошадиными скачками. Кроме того, произойдет убийство одного из председателей яхт-клуба, а также пожилого преподавателя музыки, который таинственным образом переместился в ночи в свой особняк из дома престарелых, где он обитал последние годы. Артур Леггот, пожилой педагог, который раньше преподавал музыку, обнаружен мертвым в своем доме. Все эти случаи предстоит расследовать детективам.

Список серий 8-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
То, что случается в ночи Things That Go Bump in the Night
Сезон 8 Серия 1
10 октября 2004
Мертвец в воде Dead in the Water
Сезон 8 Серия 2
17 октября 2004
Орхидея-убийца Orchis Fatalis
Сезон 8 Серия 3
9 января 2005
Бэнтлинг Бой Bantling Boy
Сезон 8 Серия 4
16 января 2005
Ясновидящая Second Sight
Сезон 8 Серия 5
23 января 2005
Сокрытые тайны Hidden Depths
Сезон 8 Серия 6
14 марта 2005
Соус к дичи Sauce for the Goose
Сезон 8 Серия 7
3 апреля 2005
Мидсомерская рапсодия Midsomer Rhapsody
Сезон 8 Серия 8
2 октября 2005
График выхода всех сериалов
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