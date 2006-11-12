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Постер к 10-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 10

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 12 ноября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 8
Продолжительность сезона 12 часов 8 минут
О чем 10-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

В 10-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» Барнаби занимается расследованием нескольких трагических происшествий. В их числе – загадочные смерти нескольких участников рок-группы, а также убийство, замаскированное под дорожно-транспортное происшествие. Одно из них становится для инспектора личным. В поселке, где проходили реабилитацию преступники, кто-то жестоко расправляется с одним из сотрудников. В юношеские годы этот человек был близким другом Барнаби, и теперь для детектива является делом чести распутать это преступление. Преступление переносит главных героев в события 16-летней давности.

Список серий 10-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Танец с мертвецом Dance with the Dead
Сезон 10 Серия 1
12 ноября 2006
Зверь внутри The Animal Within
Сезон 10 Серия 2
19 января 2007
Королевский хрусталь King's Crystal
Сезон 10 Серия 3
26 января 2007
Грядет Эксмен The Axeman Cometh
Сезон 10 Серия 4
2 февраля 2007
Смерть и прах Death and Dust
Сезон 10 Серия 5
8 мая 2007
Фотография невиновности Picture of Innocence
Сезон 10 Серия 6
3 июня 2007
Его ищут здесь They Seek Him Here
Сезон 10 Серия 7
7 октября 2007
Смерть в коробке шоколада Death in a Chocolate Box
Сезон 10 Серия 8
14 октября 2007
График выхода всех сериалов
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