В 10-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» Барнаби занимается расследованием нескольких трагических происшествий. В их числе – загадочные смерти нескольких участников рок-группы, а также убийство, замаскированное под дорожно-транспортное происшествие. Одно из них становится для инспектора личным. В поселке, где проходили реабилитацию преступники, кто-то жестоко расправляется с одним из сотрудников. В юношеские годы этот человек был близким другом Барнаби, и теперь для детектива является делом чести распутать это преступление. Преступление переносит главных героев в события 16-летней давности.