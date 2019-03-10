В 20-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» в Каустоне живо обсуждалось открытие пивоварни, которая появилась на месте аббатства. Но реклама этому заведению была сделана самая неподобающая – в одном из котлов, где варился пенный напиток, нашли труп человека. Также в этом сезоне Барнаби и его помощнику Винтеру удастся поработать во время фестиваля комиксов, где тоже не обошлось без трагического инцидента. Жертвой безжалостного убийцы стала бывшая модель. В городе появляется гастролирующий цирк Ferabbees Circus, который приносит с собой цепь трагических происшествий, связанных с клоунами. Инспектор сталкивается со страхами.