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Постер к 20-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 20

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 20
Название Сезон 20
Премьера сезона 10 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут
О чем 20-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

В 20-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» в Каустоне живо обсуждалось открытие пивоварни, которая появилась на месте аббатства. Но реклама этому заведению была сделана самая неподобающая – в одном из котлов, где варился пенный напиток, нашли труп человека. Также в этом сезоне Барнаби и его помощнику Винтеру удастся поработать во время фестиваля комиксов, где тоже не обошлось без трагического инцидента. Жертвой безжалостного убийцы стала бывшая модель. В городе появляется гастролирующий цирк Ferabbees Circus, который приносит с собой цепь трагических происшествий, связанных с клоунами. Инспектор сталкивается со страхами.

 

Список серий 20-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Призрак аббатства Костон The Ghost of Causton Abbey
Сезон 20 Серия 1
10 марта 2019
Эффект бабочки Death of the Small Coppers
Сезон 20 Серия 2
17 марта 2019
Истинное лицо Drawing Dead
Сезон 20 Серия 3
19 мая 2019
Костонские львы The Lions of Causton
Сезон 20 Серия 4
26 августа 2019
Пока смерть не разлучит нас Till Death Do Us Part
Сезон 20 Серия 5
TBA
Выпускайте клоунов Send in the Clowns
Сезон 20 Серия 6
TBA
График выхода всех сериалов
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