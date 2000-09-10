В 4-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» хозяйке коттеджа Мелиссе Таунсенд кто-то присылает анонимные послания с угрозами. Барнаби и его коллега принимаются за дело. Врач Оливер Берджесс едет домой после отличного вечера. Внезапно происходит авария, и он сбивает человека. На место происшествия приезжает Барнаби. После его появления выясняется, что жертва пропала. Барнаби вместе с Вуди и его супругой Эвелин приходит на траурную церемонию. Они провожают в последний путь Карла Уэйнрайта, который являлся хозяином роскошной гостиницы. Ее новым владельцем становится Грегори.