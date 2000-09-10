Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кентервильское привидение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 4-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 4

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 10 сентября 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 6
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут
О чем 4-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

В 4-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» хозяйке коттеджа Мелиссе Таунсенд кто-то присылает анонимные послания с угрозами. Барнаби и его коллега принимаются за дело. Врач Оливер Берджесс едет домой после отличного вечера. Внезапно происходит авария, и он сбивает человека. На место происшествия приезжает Барнаби. После его появления выясняется, что жертва пропала. Барнаби вместе с Вуди и его супругой Эвелин приходит на траурную церемонию. Они провожают в последний путь Карла Уэйнрайта, который являлся хозяином роскошной гостиницы. Ее новым владельцем становится Грегори.

Список серий 4-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сад смерти Garden of Death
Сезон 4 Серия 1
10 сентября 2000
Ангел смерти Destroying Angel
Сезон 4 Серия 2
26 августа 2001
Электрическая вендетта The Electric Vendetta
Сезон 4 Серия 3
2 сентября 2001
Кто убил старину Робина? Who Killed Cock Robin?
Сезон 4 Серия 4
9 сентября 2001
Мрачная осень Dark Autumn
Сезон 4 Серия 5
16 сентября 2001
Испорченный плод Tainted Fruit
Сезон 4 Серия 6
23 сентября 2001
График выхода всех сериалов
Related video
5 слов, которые почти все пишут неправильно: заучите назубок, чтобы не позориться
Правду о мультфильме про трех казаков знают единицы: вот с каких персонажей их срисовали
20 лет назад «Саша + Маша» смотрели все: вот куда пропала рыжая красавица после окончания сериала
Дружинина должна была играть в «Гардемаринах»: ее сложно представить в этой роли
Звучат дико, выглядят еще хуже: вот почему китайцы терпеть не могут русские имена
Сказка о царевне и богатырях краденая: вот у кого ее сюжет подсмотрел Пушкин
Пальчики оближешь: рецепт сочных пирожков с луком и яйцом от Вертинской
Иностранцам запрещали петь эту песню: в СССР ее слушали в каждом доме
История не закончилась: что случилось с Форрестом Гампом после финала фильма
Смешно до слез: в этом фильме Ефремов так перевоплотился в девочку, что не отличить
4 сериала, похожих на «Слово пацана»: тоже с кровью на асфальте, но без «Бригады»
Примету соблюдают даже дети: почему нельзя свистеть дома
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше