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Постер к 2-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 2

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 января 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 4 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

Во 2-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» инспектор Барнаби с сержантом Троем продолжат заниматься расследованием убийств в небольших деревеньках графства Мидсомер. Нам этот раз им придется вернуться в поселение Баджерс Дрифт, где они уже побывали несколько лет назад. Эти места вновь сотрясло от известий о чудовищном преступлении. На этот раз жертвой стал состоятельный предприниматель. В следующей серии речь пойдет об убийстве на заброшенном карьере, о котором бродит дурная слава. Также герои возьмутся за расследование убийства военного по имени Гектор Бриджес — человека с непростым характером и отвратительными манерами.

Список серий 2-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Тень смерти Death's Shadow
Сезон 2 Серия 1
20 января 1999
Лес душителя Strangler's Wood
Сезон 2 Серия 2
3 февраля 1999
Одиннадцать мертвецов Dead Man's Eleven
Сезон 2 Серия 3
10 февраля 1999
Семейные разборки Blood Will Out
Сезон 2 Серия 4
19 сентября 1999
График выхода всех сериалов
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