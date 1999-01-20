Во 2-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» инспектор Барнаби с сержантом Троем продолжат заниматься расследованием убийств в небольших деревеньках графства Мидсомер. Нам этот раз им придется вернуться в поселение Баджерс Дрифт, где они уже побывали несколько лет назад. Эти места вновь сотрясло от известий о чудовищном преступлении. На этот раз жертвой стал состоятельный предприниматель. В следующей серии речь пойдет об убийстве на заброшенном карьере, о котором бродит дурная слава. Также герои возьмутся за расследование убийства военного по имени Гектор Бриджес — человека с непростым характером и отвратительными манерами.