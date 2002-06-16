Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ёлки 10" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 5-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 5

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 16 июня 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 4 минуты
О чем 5-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

В 5-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» Барнаби придется расследовать дело, связанное с паранормальными явлениями. На поле неподалеку от деревни появились круги, которые сразу вызывают ассоциации, связанные с инопланетянами. В середине лежит тело голого мужчины. Буквально на следующий день на этом месте снова появляется труп. Следующее расследование будет не менее таинственным. Жертва дорожно-транспортного происшествия бесследно пропадает до приезда Барнаби. Семья Инкпенов тем временем планирует приобрести коттедж в Мидсамер Деверелл. Они уже думают о том, что вместо сада поставят кафе. Но местным жителям это не по душе.

Список серий 5-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Биржа для убийств Market for Murder
Сезон 5 Серия 1
16 июня 2002
Червь в бутоне A Worm in the Bud
Сезон 5 Серия 2
23 июня 2002
Колокол, предвещающий смерть Ring Out Your Dead
Сезон 5 Серия 3
15 сентября 2002
Убийство в день святого Малли Murder on St. Malley's Day
Сезон 5 Серия 4
22 сентября 2002
График выхода всех сериалов
Related video
4 сериала, похожих на «Слово пацана»: тоже с кровью на асфальте, но без «Бригады»
Пальчики оближешь: рецепт сочных пирожков с луком и яйцом от Вертинской
20 лет назад «Саша + Маша» смотрели все: вот куда пропала рыжая красавица после окончания сериала
Смешно до слез: в этом фильме Ефремов так перевоплотился в девочку, что не отличить
Иностранцам запрещали петь эту песню: в СССР ее слушали в каждом доме
Сказка о царевне и богатырях краденая: вот у кого ее сюжет подсмотрел Пушкин
Звучат дико, выглядят еще хуже: вот почему китайцы терпеть не могут русские имена
Примету соблюдают даже дети: почему нельзя свистеть дома
Правду о мультфильме про трех казаков знают единицы: вот с каких персонажей их срисовали
Дружинина должна была играть в «Гардемаринах»: ее сложно представить в этой роли
История не закончилась: что случилось с Форрестом Гампом после финала фильма
5 слов, которые почти все пишут неправильно: заучите назубок, чтобы не позориться
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше