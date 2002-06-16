В 5-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» Барнаби придется расследовать дело, связанное с паранормальными явлениями. На поле неподалеку от деревни появились круги, которые сразу вызывают ассоциации, связанные с инопланетянами. В середине лежит тело голого мужчины. Буквально на следующий день на этом месте снова появляется труп. Следующее расследование будет не менее таинственным. Жертва дорожно-транспортного происшествия бесследно пропадает до приезда Барнаби. Семья Инкпенов тем временем планирует приобрести коттедж в Мидсамер Деверелл. Они уже думают о том, что вместо сада поставят кафе. Но местным жителям это не по душе.