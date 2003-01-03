В 6-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» Барнаби приезжает в одну из деревень, чтобы заниматься расследованием дела, связанного с поджогом машины. Жертвой оказался биржевой маклер, которого зовут Селвин Проктор. В скором времени гибнет Марджори Эмпсон, глава женского читательского клуба. В следующем эпизоде инспектор расследует дело, связанное со смертью Сьюзан Бартлетт. Многие уверены, что женщина покончила с собой, ведь она не могла примириться со своей бесплодностью. Тем временем один из жителей мирной деревеньки, в которой никогда не происходило ничего выдающегося, Мартин Роут внезапно совершает самоубийство.