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Постер к 6-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 6

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 3 января 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 5
Продолжительность сезона 7 часов 35 минут
О чем 6-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

В 6-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» Барнаби приезжает в одну из деревень, чтобы заниматься расследованием дела, связанного с поджогом машины. Жертвой оказался биржевой маклер, которого зовут Селвин Проктор. В скором времени гибнет Марджори Эмпсон, глава женского читательского клуба. В следующем эпизоде инспектор расследует дело, связанное со смертью Сьюзан Бартлетт. Многие уверены, что женщина покончила с собой, ведь она не могла примириться со своей бесплодностью. Тем временем один из жителей мирной деревеньки, в которой никогда не происходило ничего выдающегося, Мартин Роут внезапно совершает самоубийство.

Список серий 6-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Талант к жизни A Talent for Life
Сезон 6 Серия 1
3 января 2003
Смерть и сны Death and Dreams
Сезон 6 Серия 2
10 января 2003
Кровавый рисунок Painted in Blood
Сезон 6 Серия 3
17 января 2003
Предание о двух деревушках A Tale of Two Hamlets
Сезон 6 Серия 4
24 января 2003
Стервятники Birds of Prey
Сезон 6 Серия 5
31 января 2003
График выхода всех сериалов
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