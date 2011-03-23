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Постер к 14-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 14

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 14
Название Сезон 14
Премьера сезона 23 марта 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 8
Продолжительность сезона 12 часов 8 минут
Список серий 14-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Смерть в крайней полосе Death in the Slow Lane
Сезон 14 Серия 1
23 марта 2011
Темные секреты Dark Secrets
Сезон 14 Серия 2
30 марта 2011
Смертельный подражатель Echoes of the Dead
Сезон 14 Серия 3
20 апреля 2011
Овальные убийства The Oblong Murders
Сезон 14 Серия 4
25 мая 2011
Спящий под холмом The Sleeper Under the Hill
Сезон 14 Серия 5
21 сентября 2011
Ночь оленя The Night of the Stag
Сезон 14 Серия 6
12 октября 2011
Священный долг A Sacred Trust
Сезон 14 Серия 7
26 октября 2011
Редкая птица A Rare Bird
Сезон 14 Серия 8
11 января 2012
График выхода всех сериалов
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