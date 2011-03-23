Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кто не спрятался"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Киноафиша
Сериалы
Чисто английские убийства
Сезоны
Сезон 14
Midsomer Murders
12+
Оригинальное название
Season 14
Название
Сезон 14
Премьера сезона
23 марта 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
8
Продолжительность сезона
12 часов 8 минут
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Список серий 14-го сезона сериала «Чисто английские убийства»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Смерть в крайней полосе
Death in the Slow Lane
Сезон 14
Серия 1
23 марта 2011
Темные секреты
Dark Secrets
Сезон 14
Серия 2
30 марта 2011
Смертельный подражатель
Echoes of the Dead
Сезон 14
Серия 3
20 апреля 2011
Овальные убийства
The Oblong Murders
Сезон 14
Серия 4
25 мая 2011
Спящий под холмом
The Sleeper Under the Hill
Сезон 14
Серия 5
21 сентября 2011
Ночь оленя
The Night of the Stag
Сезон 14
Серия 6
12 октября 2011
Священный долг
A Sacred Trust
Сезон 14
Серия 7
26 октября 2011
Редкая птица
A Rare Bird
Сезон 14
Серия 8
11 января 2012
График выхода всех сериалов
Related video
Звучат дико, выглядят еще хуже: вот почему китайцы терпеть не могут русские имена
Смешно до слез: в этом фильме Ефремов так перевоплотился в девочку, что не отличить
20 лет назад «Саша + Маша» смотрели все: вот куда пропала рыжая красавица после окончания сериала
Сказка о царевне и богатырях краденая: вот у кого ее сюжет подсмотрел Пушкин
История не закончилась: что случилось с Форрестом Гампом после финала фильма
Пальчики оближешь: рецепт сочных пирожков с луком и яйцом от Вертинской
Правду о мультфильме про трех казаков знают единицы: вот с каких персонажей их срисовали
4 сериала, похожих на «Слово пацана»: тоже с кровью на асфальте, но без «Бригады»
5 слов, которые почти все пишут неправильно: заучите назубок, чтобы не позориться
Иностранцам запрещали петь эту песню: в СССР ее слушали в каждом доме
Дружинина должна была играть в «Гардемаринах»: ее сложно представить в этой роли
Примету соблюдают даже дети: почему нельзя свистеть дома
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить