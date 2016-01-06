В 18-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» инспектора и сержанта ожидают новые расследования. Погибает солидный владелец большого участка земли, которого зовут Грегори Ланкастер. В ночь, когда он встретил свой последний час, его тело таинственно исчезает. Распутывая сложные обстоятельства этого дела, детективы узнают все больше чудовищных подробностей, связанных с жизнью этого человека и его окружения. Но Барнаби и Винтер твердо намерены установить истину. Ярмарку посещают все жители деревни Мидсомер Уиткомб Маллет. Однако в этот раз там происходит чудовищное событие. Владельца конного клуба насмерть затоптал его жеребец.