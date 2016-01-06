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Постер к 18-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 18

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 18
Название Сезон 18
Премьера сезона 6 января 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут
О чем 18-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

В 18-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» инспектора и сержанта ожидают новые расследования. Погибает солидный владелец большого участка земли, которого зовут Грегори Ланкастер. В ночь, когда он встретил свой последний час, его тело таинственно исчезает. Распутывая сложные обстоятельства этого дела, детективы узнают все больше чудовищных подробностей, связанных с жизнью этого человека и его окружения. Но Барнаби и Винтер твердо намерены установить истину. Ярмарку посещают все жители деревни Мидсомер Уиткомб Маллет. Однако в этот раз там происходит чудовищное событие. Владельца конного клуба насмерть затоптал его жеребец.

Список серий 18-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Хабеас корпус Habeas Corpus
Сезон 18 Серия 1
6 января 2016
Случай в Куперхилле The Incident at Cooper Hill
Сезон 18 Серия 2
13 января 2016
Разрывая цепь Breaking the Chain
Сезон 18 Серия 3
27 января 2016
Умирающее искусство A Dying Art
Сезон 18 Серия 4
3 февраля 2016
Святые и грешники Saints and Sinners
Сезон 18 Серия 5
10 февраля 2016
Деревня, воскресшая из мертвых Harvest of Souls
Сезон 18 Серия 6
17 февраля 2016
График выхода всех сериалов
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