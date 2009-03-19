В 12-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» Барнаби будет расследовать ряд преступлений, совершенных при разных обстоятельствах. Жертвами станут старуха, которая выручила на аукционе крупную сумму денег за произведение искусства, а также член гольф-клуба. Его забили в лесу его же клюшкой, пока он занимался поисками укатившегося мяча. Кроме того, инспектор отыщет человека, убившего учительницу. Женщину сбила машина, но это не было случайностью. В финальном эпизоде девушка-лунатик посреди ночи пугает соседей. Ей вечно кажется, что в ее дом забрался кто-то чужой. Никто не видит в этом ничего необычного, учитывая ее заболевание.