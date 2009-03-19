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Постер к 12-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 12

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 19 марта 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 7
Продолжительность сезона 10 часов 37 минут
О чем 12-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

В 12-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» Барнаби будет расследовать ряд преступлений, совершенных при разных обстоятельствах. Жертвами станут старуха, которая выручила на аукционе крупную сумму денег за произведение искусства, а также член гольф-клуба. Его забили в лесу его же клюшкой, пока он занимался поисками укатившегося мяча. Кроме того, инспектор отыщет человека, убившего учительницу. Женщину сбила машина, но это не было случайностью. В финальном эпизоде девушка-лунатик посреди ночи пугает соседей. Ей вечно кажется, что в ее дом забрался кто-то чужой. Никто не видит в этом ничего необычного, учитывая ее заболевание. 

Список серий 12-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Убийство в гольф-клубе The Dogleg Murders
Сезон 12 Серия 1
19 марта 2009
Черная книга The Black Book
Сезон 12 Серия 2
26 марта 2009
Секреты и шпионы Secrets and Spies
Сезон 12 Серия 3
7 июля 2009
Проблема The Glitch
Сезон 12 Серия 4
21 июля 2009
Маленькие радости Small Mercies
Сезон 12 Серия 5
20 сентября 2009
Ночной вор The Creeper
Сезон 12 Серия 6
27 сентября 2009
Великий и щедрый The Great and the Good
Сезон 12 Серия 7
4 октября 2009
График выхода всех сериалов
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