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Постер к 3-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 3

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 31 декабря 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 4 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

В 3-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» во время охоты на лис был обнаружен труп человека без определенного места жительства, который недавно появился в их краях. Инспектор и сержант принимаются за расследование. Также они возьмутся за дело о загадочных смертях, произошедших в пансионате, где живут люди преклонного возраста, а также разгадают тайну убийства Дейва Катлера, почтальона и известного мачо. Барнаби выяснит, что Катлер имел романтические отношения практически со всеми женщинами в близлежащих окрестностях. А заключительный эпизод сезона будет посвящен мистическому явлению в музее.

Список серий 3-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Смерть незнакомца Death of a Stranger
Сезон 3 Серия 1
31 декабря 1999
Отвлекающий маневр Blue Herrings
Сезон 3 Серия 2
22 января 2000
Судный день Judgement Day
Сезон 3 Серия 3
29 января 2000
Загробная жизнь Beyond the Grave
Сезон 3 Серия 4
5 февраля 2000
График выхода всех сериалов
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