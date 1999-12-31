В 3-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» во время охоты на лис был обнаружен труп человека без определенного места жительства, который недавно появился в их краях. Инспектор и сержант принимаются за расследование. Также они возьмутся за дело о загадочных смертях, произошедших в пансионате, где живут люди преклонного возраста, а также разгадают тайну убийства Дейва Катлера, почтальона и известного мачо. Барнаби выяснит, что Катлер имел романтические отношения практически со всеми женщинами в близлежащих окрестностях. А заключительный эпизод сезона будет посвящен мистическому явлению в музее.