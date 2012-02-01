Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мальчик и птица" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 15-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 15

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 15
Название Сезон 15
Премьера сезона 1 февраля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 6
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут
О чем 15-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

В 15-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» Барнаби со своим ассистентом займется расследованием смерти Бентама ДеКвиттевилля, который упал с крыши своего замка. Однако его родственники мало озабочены его гибелью – их больше волнует грядущее событие, которое  представляет собой инсценировку военной драмы. Следствие, которое проводят инспектор Барнаби и Джонс, раскрывает множество шокирующих подробностей из жизни этого почтенного аристократического семейства. Дебби Моффет обнаружена убитой в деревне Мидсомер-Блу. Среди жителей пробегает слух о том, что у жертвы были проблемы, связанные с детьми.  

Список серий 15-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Темный всадник The Dark Rider
Сезон 15 Серия 1
1 февраля 2012
Убийство из-за невиновности Murder of Innocence
Сезон 15 Серия 2
21 марта 2012
Предсказано звездами Written in the Stars
Сезон 15 Серия 3
25 сентября 2012
Смерть и дивы Death and the Divas
Сезон 15 Серия 4
2 января 2013
Сицилианская защита The Sicilian Defence
Сезон 15 Серия 5
9 января 2013
Школа убийств Schooled in Murder
Сезон 15 Серия 6
30 января 2013
График выхода всех сериалов
Related video
Примету соблюдают даже дети: почему нельзя свистеть дома
20 лет назад «Саша + Маша» смотрели все: вот куда пропала рыжая красавица после окончания сериала
История не закончилась: что случилось с Форрестом Гампом после финала фильма
Иностранцам запрещали петь эту песню: в СССР ее слушали в каждом доме
Звучат дико, выглядят еще хуже: вот почему китайцы терпеть не могут русские имена
Пальчики оближешь: рецепт сочных пирожков с луком и яйцом от Вертинской
4 сериала, похожих на «Слово пацана»: тоже с кровью на асфальте, но без «Бригады»
Смешно до слез: в этом фильме Ефремов так перевоплотился в девочку, что не отличить
5 слов, которые почти все пишут неправильно: заучите назубок, чтобы не позориться
Дружинина должна была играть в «Гардемаринах»: ее сложно представить в этой роли
Сказка о царевне и богатырях краденая: вот у кого ее сюжет подсмотрел Пушкин
Правду о мультфильме про трех казаков знают единицы: вот с каких персонажей их срисовали
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше