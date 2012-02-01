В 15-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» Барнаби со своим ассистентом займется расследованием смерти Бентама ДеКвиттевилля, который упал с крыши своего замка. Однако его родственники мало озабочены его гибелью – их больше волнует грядущее событие, которое представляет собой инсценировку военной драмы. Следствие, которое проводят инспектор Барнаби и Джонс, раскрывает множество шокирующих подробностей из жизни этого почтенного аристократического семейства. Дебби Моффет обнаружена убитой в деревне Мидсомер-Блу. Среди жителей пробегает слух о том, что у жертвы были проблемы, связанные с детьми.