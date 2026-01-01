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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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О персоне
Фильмография
Нил Даджон
Neil Dudgeon
Киноафиша
Персоны
Нил Даджон
Нил Даджон
Neil Dudgeon
Дата рождения
2 января 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Донкастер, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.8
Чисто английские убийства
(1998)
7.8
Выжившие
(2008)
7.4
Юнайтед. Мюнхенская трагедия
(2011)
Фильмография Нил Даджон
7.4
Юнайтед. Мюнхенская трагедия
United
спорт, драма
2011, Великобритания
7.3
Арбор
The Arbor
документальный, биография
2010, Великобритания
7.8
Выжившие
драма, фантастика
2008, Великобритания
5.9
Сын Рэмбо
Son of Rambow
комедия
2007, Франция / Великобритания
7.8
Чисто английские убийства
драма, криминал, мистика
1998, Великобритания
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