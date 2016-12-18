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Постер к 19-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 19

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 19
Название Сезон 19
Премьера сезона 18 декабря 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут
О чем 19-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

В 19-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» инспектора Барнаби и его помощника, сержанта Винтера, ожидает немало расследований, имеющих мистическую подоплеку. Например, в деревне-призраке, опустевшей еще со времен войны, обнаруживают тело человека, который был убит не так давно. Также загадочная смерть настигает девушку, которая принимала участие в реконструкции произведения Джейн Остин. Кроме того, выяснится, что в местном зоомагазине тоже творятся нешуточные страсти. В финальном эпизоде Барнаби и Винтер берутся за расследование убийства, имеющего отношение к пропавшей скрипке Страдивари.

Список серий 19-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Деревня, воскресшая из мертвых The Village That Rose from the Dead
Сезон 19 Серия 1
18 декабря 2016
Преступление и наказание Crime and Punishment
Сезон 19 Серия 2
4 января 2017
Последний игрок Last Man Out
Сезон 19 Серия 3
11 января 2017
Лапы в крови Red in Tooth & Claw
Сезон 19 Серия 4
18 января 2017
Смерть по убеждению Death by Persuasion
Сезон 19 Серия 5
13 мая 2018
Проклятие девятой симфонии The Curse of the Ninth
Сезон 19 Серия 6
20 мая 2018
График выхода всех сериалов
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