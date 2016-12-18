В 19-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» инспектора Барнаби и его помощника, сержанта Винтера, ожидает немало расследований, имеющих мистическую подоплеку. Например, в деревне-призраке, опустевшей еще со времен войны, обнаруживают тело человека, который был убит не так давно. Также загадочная смерть настигает девушку, которая принимала участие в реконструкции произведения Джейн Остин. Кроме того, выяснится, что в местном зоомагазине тоже творятся нешуточные страсти. В финальном эпизоде Барнаби и Винтер берутся за расследование убийства, имеющего отношение к пропавшей скрипке Страдивари.