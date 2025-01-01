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Джон Неттлз
John Nettles
Киноафиша
Персоны
Джон Неттлз
Джон Неттлз
John Nettles
Дата рождения
11 октября 1943
Возраст
81 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Сейнт Остелл, Корнуолл, Великобритания
Популярные фильмы
8.1
Полдарк
(2015)
0.0
Чисто английские убийства
(1998)
Фильмография Джон Неттлз
Жанр
Все
Драма
Криминал
Мелодрама
Мистика
Год
Все
2015
1998
Все
2
Сериалы
2
Актер
2
8.1
Полдарк
драма, мелодрама
2015, Великобритания
Чисто английские убийства
драма, криминал, мистика
1998, Великобритания
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