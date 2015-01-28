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Постер к 17-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 17

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 17
Название Сезон 17
Премьера сезона 28 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 4 минуты
О чем 17-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

В 17-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» жертвами станут писатель Джордж Саммерсби, женщина, убитая от электрического разряда, а также Ханна Альтман, зрительница шоу известного иллюзиониста Гидеона Латимера. Зверским издевательствам перед своей смертью подвергся организатор фестиваля Тоби Виннинг, которого лишили жизни прямо накануне мероприятия. Запуск нового шампанского от Midsomer Vinae Winery проваливается из-за нелестных отзывов. В частности, репутацию бренду подрывает Надя Симонс. Владелец считает, что в этом кроется злой умысел. Все эти дела предстоит расследовать инспектору Барнаби и его верному помощнику.

Список серий 17-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Клуб Даггера The Dagger Club
Сезон 17 Серия 1
28 января 2015
Убийство с помощью магии Murder by Magic
Сезон 17 Серия 2
4 февраля 2015
Баллада графства Мидсомер The Ballad of Midsomer County
Сезон 17 Серия 3
11 февраля 2015
Убийство в вине A Vintage Murder
Сезон 17 Серия 4
18 февраля 2015
График выхода всех сериалов
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