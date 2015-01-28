В 17-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» жертвами станут писатель Джордж Саммерсби, женщина, убитая от электрического разряда, а также Ханна Альтман, зрительница шоу известного иллюзиониста Гидеона Латимера. Зверским издевательствам перед своей смертью подвергся организатор фестиваля Тоби Виннинг, которого лишили жизни прямо накануне мероприятия. Запуск нового шампанского от Midsomer Vinae Winery проваливается из-за нелестных отзывов. В частности, репутацию бренду подрывает Надя Симонс. Владелец считает, что в этом кроется злой умысел. Все эти дела предстоит расследовать инспектору Барнаби и его верному помощнику.