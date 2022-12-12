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Постер к 23-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 23

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 23
Название Сезон 23
Премьера сезона 12 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 4 минуты
О чем 23-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

В 23-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» глубоко в лесу Блэктрис находится бомбоубежище, построенное человеком по имени Уоррен Кейн. Его паранойя привлекла в деревню других безумцев, и теперь каждую неделю там собирается группа тех, кто готовится к судному дню. Поместье Чаллис-Корт – это сплоченное сообщество отставных полицейских. Когда новоприбывшего находят мертвым, остальные расценивают убийство как угрозу всем. Барнаби считает, что убийца, по всей видимости, раньше работал в правоохранительных органах. Модная органическая пекарня в отреставрированной мельнице вызывает возмущение у нескольких обитателей деревни. 

Список серий 23-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Пророчество Блэктриса The Blacktrees Prophecy
Сезон 23 Серия 1
12 декабря 2022
Долг лжи The Debt of Lies
Сезон 23 Серия 2
19 декабря 2022
Зерно истины A Grain of Truth
Сезон 23 Серия 3
26 декабря 2022
Шикарно одетый Dressed to Kill
Сезон 23 Серия 4
2 января 2023
График выхода всех сериалов
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