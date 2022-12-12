В 23-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» глубоко в лесу Блэктрис находится бомбоубежище, построенное человеком по имени Уоррен Кейн. Его паранойя привлекла в деревню других безумцев, и теперь каждую неделю там собирается группа тех, кто готовится к судному дню. Поместье Чаллис-Корт – это сплоченное сообщество отставных полицейских. Когда новоприбывшего находят мертвым, остальные расценивают убийство как угрозу всем. Барнаби считает, что убийца, по всей видимости, раньше работал в правоохранительных органах. Модная органическая пекарня в отреставрированной мельнице вызывает возмущение у нескольких обитателей деревни.