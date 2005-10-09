Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ёлки 10" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 9-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 9

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 9 октября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 8
Продолжительность сезона 12 часов 8 минут
О чем 9-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

В 9-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» у инспектора Барнаби появляется новый ассистент – юный констебль по имени Бен Джонс. Детективы вместе примутся за расследование таинственного убийства супружеской четы – Кэролин и Питера Кейва. Их жизнь прервалась при загадочных обстоятельствах, когда семейная пара искала дом для покупки. Также в одной из деревенек погибла женщина, которая вела отшельнический образ жизни. О ней ничего не знал почти никто из соседей. Энни Вудроу, родившаяся в Мидсамер Малхеме, стала обвиняемой по делу, связанному с убийством девушки по имени Франциска Тревельян. Жертва являлась подругой Энни.

Список серий 9-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Дом в лесу The House in the Woods
Сезон 9 Серия 1
9 октября 2005
Смертельные письма Dead Letters
Сезон 9 Серия 2
26 февраля 2006
Бег лисицы Vixen's Run
Сезон 9 Серия 3
5 марта 2006
Среди мертвецов Down Among the Dead Men
Сезон 9 Серия 4
12 марта 2006
Смерть в хоре Death in Chorus
Сезон 9 Серия 5
3 сентября 2006
Деревенские дела Country Matters
Сезон 9 Серия 6
10 сентября 2006
Прошлогодняя модель Last Year's Model
Сезон 9 Серия 7
17 сентября 2006
Четыре мертвеца и одна свадьба Four Funerals and a Wedding
Сезон 9 Серия 8
24 сентября 2006
График выхода всех сериалов
Related video
Примету соблюдают даже дети: почему нельзя свистеть дома
Дружинина должна была играть в «Гардемаринах»: ее сложно представить в этой роли
20 лет назад «Саша + Маша» смотрели все: вот куда пропала рыжая красавица после окончания сериала
4 сериала, похожих на «Слово пацана»: тоже с кровью на асфальте, но без «Бригады»
5 слов, которые почти все пишут неправильно: заучите назубок, чтобы не позориться
Звучат дико, выглядят еще хуже: вот почему китайцы терпеть не могут русские имена
Иностранцам запрещали петь эту песню: в СССР ее слушали в каждом доме
История не закончилась: что случилось с Форрестом Гампом после финала фильма
Смешно до слез: в этом фильме Ефремов так перевоплотился в девочку, что не отличить
Пальчики оближешь: рецепт сочных пирожков с луком и яйцом от Вертинской
Правду о мультфильме про трех казаков знают единицы: вот с каких персонажей их срисовали
Сказка о царевне и богатырях краденая: вот у кого ее сюжет подсмотрел Пушкин
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше