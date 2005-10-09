В 9-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» у инспектора Барнаби появляется новый ассистент – юный констебль по имени Бен Джонс. Детективы вместе примутся за расследование таинственного убийства супружеской четы – Кэролин и Питера Кейва. Их жизнь прервалась при загадочных обстоятельствах, когда семейная пара искала дом для покупки. Также в одной из деревенек погибла женщина, которая вела отшельнический образ жизни. О ней ничего не знал почти никто из соседей. Энни Вудроу, родившаяся в Мидсамер Малхеме, стала обвиняемой по делу, связанному с убийством девушки по имени Франциска Тревельян. Жертва являлась подругой Энни.