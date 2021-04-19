В 22-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» после того, как местный фотограф выиграл конкурс со своим творением «Охотник на волков», оно неожиданно стало культовым. Когда человека убивают, Барнаби должен выяснить, стал ли этот миф реальностью. Местный изгой, которого несколько лет назад оправдали по обвинениям в убийстве, стал последним членом клуба послеоперационной кардиореабилитации. После его прибытия надежды участников стали рушиться. Барнаби и Винтера приглашают расследовать гибель Виктора Карраса, создателя уникальных настольных игр, который, по всей видимости, был отравлен.