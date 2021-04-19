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Постер к 22-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 22

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 22
Название Сезон 22
Премьера сезона 19 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут
О чем 22-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

В 22-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» после того, как местный фотограф выиграл конкурс со своим творением «Охотник на волков», оно неожиданно стало культовым. Когда человека убивают, Барнаби должен выяснить, стал ли этот миф реальностью. Местный изгой, которого несколько лет назад оправдали по обвинениям в убийстве, стал последним членом клуба послеоперационной кардиореабилитации. После его прибытия надежды участников стали рушиться. Барнаби и Винтера приглашают расследовать гибель Виктора Карраса, создателя уникальных настольных игр, который, по всей видимости, был отравлен.

Список серий 22-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Волк-охотник из Литл Уорзи The Wolf Hunter of Little Worthy
Сезон 22 Серия 1
19 апреля 2021
Общество сшитых The Stitcher Society
Сезон 22 Серия 2
19 апреля 2021
Счастливые семьи Happy Families
Сезон 22 Серия 3
27 сентября 2021
Убийство пугал Scarecrow Murders
Сезон 22 Серия 4
4 октября 2021
Готовься к смерти For Death Prepare
Сезон 22 Серия 5
11 октября 2021
Ведьмы ангельского восхода The Witches of Angel's Rise
Сезон 22 Серия 6
18 октября 2021
График выхода всех сериалов
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