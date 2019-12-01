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Постер к 21-му сезону сериала Чисто английские убийства
Киноафиша Сериалы Чисто английские убийства Сезоны Сезон 21

Midsomer Murders 12+
Оригинальное название Season 21
Название Сезон 21
Премьера сезона 1 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 4 минуты
О чем 21-й сезон сериала «Чисто английские убийства»

В 21-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» среди жителей Мидсомера – настоящая паника. Грядет Paramount Dance Extravaganza. Однако за праздничной атмосферой и улыбками скрывается немало интриг, коварства и даже преступлений. Еще одно интересное и непростое расследование, которое проведут Барнаби и его коллега, связано со смертью молодого и успешного агента по недвижимости, чье тело обнаружили среди кукольных домиков накануне презентации. Молодого и талантливого агента по недвижимости Александра Бовуазена убивают на глазах у толпы. Это происходит на презентации новой коллекции миниатюрных домиков в Музее семьи Мидсомер.

Список серий 21-го сезона сериала «Чисто английские убийства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Точка равновесия The Point of Balance
Сезон 21 Серия 1
1 декабря 2019
Убийство и миниатюра The Miniature Murders
Сезон 21 Серия 2
8 декабря 2019
Жало смерти The Sting of Death
Сезон 21 Серия 3
15 декабря 2019
Затаив дыхание With Baited Breath
Сезон 21 Серия 4
22 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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