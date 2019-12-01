В 21-м сезоне сериала «Чисто английские убийства» среди жителей Мидсомера – настоящая паника. Грядет Paramount Dance Extravaganza. Однако за праздничной атмосферой и улыбками скрывается немало интриг, коварства и даже преступлений. Еще одно интересное и непростое расследование, которое проведут Барнаби и его коллега, связано со смертью молодого и успешного агента по недвижимости, чье тело обнаружили среди кукольных домиков накануне презентации. Молодого и талантливого агента по недвижимости Александра Бовуазена убивают на глазах у толпы. Это происходит на презентации новой коллекции миниатюрных домиков в Музее семьи Мидсомер.