В 19 сезоне сериала «Симпсоны» Гомер получил шанс совершить полет на частном авиалайнере мистера Бернса. После этого героя больше не прельщает идея пользоваться самолетами экономкласса. Затем Гомер оказался в клинике с травмой спины, где у него открылся певческий талант. Причем мужчина заголосил как оперный вокалист, лежа на спине. Мистер Бернс позвал Гомера исполнить основную партию в его мюзикле La bohème. После выступления на новоявленного певца напала орава безумных поклонниц, от которых Гомера спасла загадочная девушка по имени Джулия. После этого Гомер делает ее своим менеджером.