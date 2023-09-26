«Прослушка», «Во все тяжкие», «Твин Пикс»: портал IGN отобрал 100 лучших сериалов в истории

Портал IGN опубликовал подборку из 100 лучших сериалов в истории телевидения по мнению журналистов сайта. Стоит отметить, что в список редакции попали лишь телепроекты с завершенным сюжетом. Кроме того, при отборе авторы учитывали как поп-культурную значимость, так и то, насколько хорошо состарилось то или иное шоу.

Возглавил топ культовый сериал HBO «Прослушка», а второе место заняла анимационная комедия «Симпсоны». Тройку лидеров замкнула криминальная драма AMC «Во все тяжкие». Что касается проектов первой десятки, то в их числе оказались «Секретные материалы», «Твин Пикс», «Клан Сопрано», «Безумцы», «Сумеречная зона», «Игра престолов» и «Парки и зоны отдыха».

Ниже приведена первая тридцатка:

«Прослушка» (2002 — 2008); «Симпсоны» (мультсериал 1989 — ...); «Во все тяжкие» (2008 — 2013); «Секретные материалы» (1993 – 2018); «Твин Пикс» (1990 – 2017); «Клан Сопрано» (1999 – 2007); «Безумцы» (2007 – 2015); «Сумеречная зона» (1959 – 1964); «Игра престолов» (2011 – 2019); «Парки и зоны отдыха» (2009 – 2015); «Остаться в живых» (2004 – 2010); «Дрянь» (2016 – 2019); «Звездный путь: Следующее поколение» (1987 – 1994); «Хранители» (2019); «Сайнфелд» (1989 – 1998); «Баффи — истребительница вампиров» (1997 – 2003); «Чирс» (1982 – 1993); «Звездный путь» (1966 – 1969); «Я люблю Люси» (1951 – 1957); «Бэтмен» (мультсериал 1992 — 1994); «Аватар: Легенда об Аанге» (мультсериал 2004 – 2008); «Задержка в развитии» (2003 – 2019); «Офис» (2005 – 2013); «Хулиганы и ботаны» (1999 – 2000); «Наследники» (2018 – 2023); «Маппет-Шоу» (1976 – 1981); «В Филадельфии всегда солнечно» (2005 – ...); «Вице-президент» (2012 – 2019); «Золотые девочки» (1985 – 1992); «Чертова служба в госпитале Мэш» (1972 – 1983).

Полный список можно посмотреть на официальном сайте IGN.