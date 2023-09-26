«Прослушка», «Во все тяжкие», «Твин Пикс»: портал IGN отобрал 100 лучших сериалов в истории
В десятку также вошли «Клан Сопрано», «Симпсоны» и «Игра престолов».
Портал IGN опубликовал подборку из 100 лучших сериалов в истории телевидения по мнению журналистов сайта. Стоит отметить, что в список редакции попали лишь телепроекты с завершенным сюжетом. Кроме того, при отборе авторы учитывали как поп-культурную значимость, так и то, насколько хорошо состарилось то или иное шоу.
Возглавил топ культовый сериал HBO «Прослушка», а второе место заняла анимационная комедия «Симпсоны». Тройку лидеров замкнула криминальная драма AMC «Во все тяжкие». Что касается проектов первой десятки, то в их числе оказались «Секретные материалы», «Твин Пикс», «Клан Сопрано», «Безумцы», «Сумеречная зона», «Игра престолов» и «Парки и зоны отдыха».
Ниже приведена первая тридцатка:
- «Прослушка» (2002 — 2008);
- «Симпсоны» (мультсериал 1989 — ...);
- «Во все тяжкие» (2008 — 2013);
- «Секретные материалы» (1993 – 2018);
- «Твин Пикс» (1990 – 2017);
- «Клан Сопрано» (1999 – 2007);
- «Безумцы» (2007 – 2015);
- «Сумеречная зона» (1959 – 1964);
- «Игра престолов» (2011 – 2019);
- «Парки и зоны отдыха» (2009 – 2015);
- «Остаться в живых» (2004 – 2010);
- «Дрянь» (2016 – 2019);
- «Звездный путь: Следующее поколение» (1987 – 1994);
- «Хранители» (2019);
- «Сайнфелд» (1989 – 1998);
- «Баффи — истребительница вампиров» (1997 – 2003);
- «Чирс» (1982 – 1993);
- «Звездный путь» (1966 – 1969);
- «Я люблю Люси» (1951 – 1957);
- «Бэтмен» (мультсериал 1992 — 1994);
- «Аватар: Легенда об Аанге» (мультсериал 2004 – 2008);
- «Задержка в развитии» (2003 – 2019);
- «Офис» (2005 – 2013);
- «Хулиганы и ботаны» (1999 – 2000);
- «Наследники» (2018 – 2023);
- «Маппет-Шоу» (1976 – 1981);
- «В Филадельфии всегда солнечно» (2005 – ...);
- «Вице-президент» (2012 – 2019);
- «Золотые девочки» (1985 – 1992);
- «Чертова служба в госпитале Мэш» (1972 – 1983).
Полный список можно посмотреть на официальном сайте IGN.