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Киноафиша Новости «Прослушка», «Во все тяжкие», «Твин Пикс»: портал IGN отобрал 100 лучших сериалов в истории

«Прослушка», «Во все тяжкие», «Твин Пикс»: портал IGN отобрал 100 лучших сериалов в истории

26 сентября 2023 14:56
«Прослушка», «Во все тяжкие», «Твин Пикс»: портал IGN отобрал 100 лучших сериалов в истории

В десятку также вошли «Клан Сопрано», «Симпсоны» и «Игра престолов».

Портал IGN опубликовал подборку из 100 лучших сериалов в истории телевидения по мнению журналистов сайта. Стоит отметить, что в список редакции попали лишь телепроекты с завершенным сюжетом. Кроме того, при отборе авторы учитывали как поп-культурную значимость, так и то, насколько хорошо состарилось то или иное шоу.

Возглавил топ культовый сериал HBO «Прослушка», а второе место заняла анимационная комедия «Симпсоны». Тройку лидеров замкнула криминальная драма AMC «Во все тяжкие». Что касается проектов первой десятки, то в их числе оказались «Секретные материалы», «Твин Пикс», «Клан Сопрано», «Безумцы», «Сумеречная зона», «Игра престолов» и «Парки и зоны отдыха».

Ниже приведена первая тридцатка:

  1. «Прослушка» (2002 — 2008);
  2. «Симпсоны» (мультсериал 1989 — ...);
  3. «Во все тяжкие» (2008 — 2013);
  4. «Секретные материалы» (1993 – 2018);
  5. «Твин Пикс» (1990 – 2017);
  6. «Клан Сопрано» (1999 – 2007);
  7. «Безумцы» (2007 – 2015);
  8. «Сумеречная зона» (1959 – 1964);
  9. «Игра престолов» (2011 – 2019);
  10. «Парки и зоны отдыха» (2009 – 2015);
  11. «Остаться в живых» (2004 – 2010);
  12. «Дрянь» (2016 – 2019);
  13. «Звездный путь: Следующее поколение» (1987 – 1994);
  14. «Хранители» (2019);
  15. «Сайнфелд» (1989 – 1998);
  16. «Баффи — истребительница вампиров» (1997 – 2003);
  17. «Чирс» (1982 – 1993);
  18. «Звездный путь» (1966 – 1969);
  19. «Я люблю Люси» (1951 – 1957);
  20. «Бэтмен» (мультсериал 1992 — 1994);
  21. «Аватар: Легенда об Аанге» (мультсериал 2004 – 2008);
  22. «Задержка в развитии» (2003 – 2019);
  23. «Офис» (2005 – 2013);
  24. «Хулиганы и ботаны» (1999 – 2000);
  25. «Наследники» (2018 – 2023);
  26. «Маппет-Шоу» (1976 – 1981);
  27. «В Филадельфии всегда солнечно» (2005 – ...);
  28. «Вице-президент» (2012 – 2019);
  29. «Золотые девочки» (1985 – 1992);
  30. «Чертова служба в госпитале Мэш» (1972 – 1983).

Полный список можно посмотреть на официальном сайте IGN.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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