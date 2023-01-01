Культовые анимационные сериалы, которые должен посмотреть каждый

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Скоро в прокате "Приключения аргонавтов"
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Легенда о Vox Machina
0.0
комедия, приключения, фэнтези
2022, США
Аркейн
0.0
боевик, приключения, фэнтези
2021, США
Харли Квинн
7.0
комедия, боевик, криминал
2019, США
Любовь, смерть и роботы
0.0
ужасы, фантастика, триллер
2019, США
Хильда
6.0
приключения, детский, фэнтези
2018, США
По ту сторону изгороди
8.0
драма, фэнтези, детектив
2014, США
Рик и Морти
7.0
комедия, приключения, фантастика
2013, США
Гравити Фолз
9.0
приключения, детектив, мистика
2012, США
Время приключений
8.0
комедия, приключения, анимация
2010, США
Аватар: Легенда об Аанге
Смотрите за 1
9.0
боевик, приключения, фэнтези
2005, США
Футурама
9.0
комедия, приключения, фантастика
1999, США
Симпсоны
9.0
комедия, семейный
1989, США
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