Старый Новый год, 1980

Москва, канун старого Нового года. Соседи по лестничной площадке – семьи работяг Себейкиных и интеллигентов Полуорловых – готовятся к празднику. Торжество омрачает неважное расположение духа глав семейств, которые, разругавшись под утро со своими женами не без помощи своего соседа Ивана Адамыча, встречаются в Сандуновских банях.
В недавно заселенном доме идет новогодняя гульба.
Две соседствующие семьи имеют, при всех различиях одно сходство: в обеих есть недовольный жизнью муж. Вскоре оба неудачника, хлопнув дверьми, покидают свои новые квартиры — чтобы вскоре найти успокоение в тесной мужской компании.