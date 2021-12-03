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Старый Новый год, 1980

1980 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Москва, канун старого Нового года. Соседи по лестничной площадке – семьи работяг Себейкиных и интеллигентов Полуорловых – готовятся к празднику. Торжество омрачает неважное расположение духа глав семейств, которые, разругавшись под утро со своими женами не без помощи своего соседа Ивана Адамыча, встречаются в Сандуновских банях.

  • Лента стала актерским дебютом Анастасии Немоляевой и дуэта Сергея и Татьяны Никитиных.
  • Картина поставлена по одноименной пьесе драматурга Михаила Рощина. За несколько лет до выхода фильма на телеэкраны режиссер Олег Ефремов, работавший над «Старым Новым годом» вместе с Наумом Ардашниковым, поставил произведение Рощина на сцене МХАТа. Почти все исполнители ролей попали в телепостановку с театральной сцены.
  • В картине впервые прозвучала песня Сергея Никитина «Снег идет» на стихи Бориса Пастернака.
  • Фильм был снят всего за две недели. Съемки проходили в летнее время, и кадры с зимними пейзажами вставили уже позднее.
  • Картина стала второй и последней режиссерской киноработой Олега Ефремова.
  • В одной из сцен герои выходят из Сандуновских бань, однако эпизоды в бане снимались не в самих Сандунах, а, скорее всего, в павильонах «Мосфильма» или в Центральных банях на Театральном проезде.

В недавно заселенном доме идет новогодняя гульба.

Две соседствующие семьи имеют, при всех различиях одно сходство: в обеих есть недовольный жизнью муж. Вскоре оба неудачника, хлопнув дверьми, покидают свои новые квартиры — чтобы вскоре найти успокоение в тесной мужской компании.

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 1980
Премьера в России 1 января 1981
Премьера в мире 18 декабря 1980
Возраст 0+
Режиссер
Наум Ардашников
В ролях
Вячеслав Невинный
Вячеслав Невинный
Александр Калягин
Александр Калягин
Ксения Минина
Георгий Бурков
Георгий Бурков
Петр Щербаков
Петр Щербаков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Старый Новый год 1 постер
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Старый Новый год
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Советские новогодние фильмы, которые проверены временем Нарезать салаты под «Иронию судьбы» уже стало традицией во многих семьях. Однако в Союзе  снималось немало и других праздничных картин. Мы предлагаем вам список лучших советских новогодних фильмов для семейного просмотра в канун праздников. Создайте себе новогоднее настроение с помощью нашей праздничной подборки кино.
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3 декабря 2021 18:52
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