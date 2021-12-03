Старый Новый год, 1980

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Москва, канун старого Нового года. Соседи по лестничной площадке – семьи работяг Себейкиных и интеллигентов Полуорловых – готовятся к празднику. Торжество омрачает неважное расположение духа глав семейств, которые, разругавшись под утро со своими женами не без помощи своего соседа Ивана Адамыча, встречаются в Сандуновских банях. Развернуть Лента стала актерским дебютом Анастасии Немоляевой и дуэта Сергея и Татьяны Никитиных.

Картина поставлена по одноименной пьесе драматурга Михаила Рощина. За несколько лет до выхода фильма на телеэкраны режиссер Олег Ефремов, работавший над «Старым Новым годом» вместе с Наумом Ардашниковым, поставил произведение Рощина на сцене МХАТа. Почти все исполнители ролей попали в телепостановку с театральной сцены.

В картине впервые прозвучала песня Сергея Никитина «Снег идет» на стихи Бориса Пастернака.

Фильм был снят всего за две недели. Съемки проходили в летнее время, и кадры с зимними пейзажами вставили уже позднее.

Картина стала второй и последней режиссерской киноработой Олега Ефремова.

В одной из сцен герои выходят из Сандуновских бань, однако эпизоды в бане снимались не в самих Сандунах, а, скорее всего, в павильонах «Мосфильма» или в Центральных банях на Театральном проезде. Развернуть В недавно заселенном доме идет новогодняя гульба.



Две соседствующие семьи имеют, при всех различиях одно сходство: в обеих есть недовольный жизнью муж. Вскоре оба неудачника, хлопнув дверьми, покидают свои новые квартиры — чтобы вскоре найти успокоение в тесной мужской компании. Развернуть 7.2 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 2 часа 18 минут Год выпуска 1980 Премьера в России 1 января 1981 Премьера в мире 18 декабря 1980 Возраст 0+ Режиссер Наум Ардашников В ролях Вячеслав Невинный Александр Калягин Ксения Минина Георгий Бурков Петр Щербаков Все актеры и съемочная группа 1 постер

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