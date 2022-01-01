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Детский мир
Детский мир, 1982
1982 / СССР
7.6
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
семейный
мелодрама
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О фильме
Немолодой ювелир встретил и полюбил милую женщину. Она же, обеспокоенная воспитанием сына, сомневалась в подлинности его чувств. Предновогодние хлопоты помогли им лучше узнать друга друга и понять, что втроем они будут счастливы.
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7.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
1982
Премьера в России
21 марта 1982
Премьера в мире
21 марта 1982
Режиссер
Валерий Кремнев
В ролях
Юрий Потемкин
Елена Кузьмина
Донатас Банионис
Наталья Гундарева
Валерий Золотухин
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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