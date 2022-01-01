Детский мир, 1982

Жанр: семейный мелодрама В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Немолодой ювелир встретил и полюбил милую женщину. Она же, обеспокоенная воспитанием сына, сомневалась в подлинности его чувств. Предновогодние хлопоты помогли им лучше узнать друга друга и понять, что втроем они будут счастливы. Развернуть 7.6 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5 Продолжительность 1 час 18 минут Год выпуска 1982 Премьера в России 21 марта 1982 Премьера в мире 21 марта 1982 Режиссер Валерий Кремнев В ролях Юрий Потемкин Елена Кузьмина Донатас Банионис Наталья Гундарева Валерий Золотухин Все актеры и съемочная группа 1 постер

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