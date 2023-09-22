Приключенческое драмеди: стоит ли смотреть новый сериал «Лада Голд»?

Деды и дети

Сюжет сериала происходит в двух таймлайнах. Первая история разворачивается в Тольятти в 1999 году. Тогда криминальный авторитет с волчьим оскалом по кличке Мидас (Павел Прилучный) подмял под себя сначала весь город, а потом и золото бандитов. Забрав «общак», он хитроумно спрятал его, буквально создав ладу «четверку» полностью из золота. Противостоять ему осмелился единственный милиционер, которого побаивалась даже мафия, капитан Огурцов (Иван Фоминов). Ему же в конце концов и удалось запрятать всех бандитов и самого Мидаса за решетку.

В наше время внуки двух легенд Тольятти живут совершенно иначе и враждовать не собираются. Артур (Роман Евдокимов) прилетел из Нидерландов, где, собственно, и вырос, только чтобы проститься со своим дедом Мидасом. Похороны его были в стиле «дорого-богато», особенно на фоне одиноких похорон Огурцова, что проходили в то же время. Его внук Паша (Эльдар Калимулин) не смог наскрести денег даже на оплату услуг священника.

Но финансовое состояние Паши кардинально меняется, когда он забирает наследство от деда в виде «четверки» и обнаруживает, что она из золота. Вместе с большими деньгами приходит и большая угроза жизни, поэтому вскоре ему приходится мчаться на золотой старой машине, которая не всегда заводится с первого раза, в Казахстан. Еще и вместе с Артуром, поскольку новый криминальный авторитет Шамрай (Даниил Воробьев) уверен, что уж любимому внуку Мидас точно поведал, где зарыт клад.

Это противопоставление старой гвардии из 90-х, которую не сломить ни ментально, ни физически, и современного поколения, которое существует в состоянии тревоги и истерики, — одна из самых комичных и увлекательных составляющих сериала.

«По статье любви»

Даже бандиты нуждаются в любви, учит нас кинематограф. Создатели «Лады Голд» прекрасно об этом знают, поэтому весь сюжет в обеих временных линиях окутан атмосферой настоящей любви и сказочности. Мидас бесконечно любит своих девушку, дочь и внука. У Огурцова счастливая семья, дети в 90-х влюбляются друг в друга, пока их отцы находятся на тропе войны; в наше время и внуков отношения заботят больше, чем финансы и безопасность. В конце концов, даже главный отморозок Шамрай испытывает самое сильное чувство безответной любви. Даже какие-то третьестепенные персонажи в этой заварушке умудряются в замедленной съемке встретить «тех самых». И это вторая комичная и оригинальная составляющая сериала.

«Папа волк и мама волчица», «А это уже Ромео и Джульетта», «Расскажу тебе сказку на ночь» — фразочки героев для тех, кто по ходу сюжета еще умудрился не проследить связь со сказками, которыми, кажется, вдохновлялись создатели. Даже истории из 90-х не просто показываются (флэшбеки стилизуются под изображение с VHS-кассет), а рассказываются людьми из настоящего времени, для которых прошлое — это все какая-то невероятная легенда, сказка, блокбастер. Уж слишком все поменялось с тех пор, как бы некоторые ни старались заморозить время беспредела.

Кто в главных ролях

Павел Прилучный в представлении не нуждается, Калимулина все любят после «Эпидемии», Евдокимов окончательно затмил Петрова. Все это понятно, главных героев должны играть топовые актеры, чтобы привлечь зрителей. Но вот что любопытно, так это количество звезд на фоне. Если мы видим короткий флешбэк о «Ромео и Джульетте» на бандитский манер, то там двое из «Мир! Дружба! Жвачка!», любовный интерес Мидаса воплощают сразу две отличные актрисы — Линда Лапиньш и Марина Зудина. Стася Милославская убедительно косит под Лару Крофт, и даже вездесущий Даниил Воробьев показывает нечто новое. Актеру, видимо, дали полный карт-бланш, и он от души развлекается, дурачась, цитируя Терминатора, пугая и развлекая зрителя одновременно. Удивил даже обычно меланхоличный Аскар Ильясов, на сей раз сыгравший смешного самодура и бандита в третьем поколении в одном лице.

А по ту сторону экрана — мастера показывать криминальные 90-е и бандитов с душой: Никита Власов и Егор Чичканов. Власов наиболее известен по «Мажору в Сочи», а Чичканов ранее уже создал на Иви популярный ориджиналс «И снова здравствуйте!». Бешеный ритм, забавные диалоги, колоритные персонажи и порой не очень-то контролируемый градус безумия — все это уже становится частью фирменного стиля Егора и Никиты. А закрученность сюжета порой и вовсе на уровне Гая Ричи и Тарантино.

Вердикт

Во время просмотра порой ловишь себя на мысли, что все это выглядит слишком сумбурно. Деньги, алчность, роуд-муви, бессмыслица, внезапное появление каких-то левых нераскрытых персонажей — все смешалось в кучу, как и жизнь в Тольятти. Если все это убрать, то зрители скажут: «Сюжет медленно раскачивается, скучно». Золотую машину найти можно, а золотую середину — пока еще нет. Поэтому лучше уж поймать эту волну хаоса и отправиться в невероятное приключение с обаятельными героями и оригинальной историей. Следующий эпизод хочется включить сразу после предыдущего, благо что сериал вышел полностью и его можно забинджвотчить прямо сейчас.

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