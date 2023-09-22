Чисто по-питерски: 5 увлекательных проектов, сюжет которых разворачивается в Северной столице 

От детектива до ромкома, но без «Питер FM»: рассказываем только о фильмах и сериалах, снятых в последние несколько лет.

Первый отдел

Детектив, 2020–…

Детективный остросюжетный сериал «Первый отдел» — это путешествие не только в Петербург, но и в Ленинградскую область, которую редко можно встретить на экранах. С другой стороны, где еще снимать жуткие преступления и захватывающие расследования, кроме как в Петербурге и окрестностях? На данный момент полностью вышло два сезона, которые смотрятся просто взапой на Иви. Не за горами и третий сезон, съемки которого уже ведутся.

Каждый эпизод — это новое запутанное дело, за которое берутся бескомпромиссный и талантливый следователь Юрий Брагин (Иван Колесников) и честный подполковник Михаил Шибанов (Сергей Жарков). Вместе они находят преступников, противостоят криминальной стороне петербургской жизни и наживают себе врагов среди местных бандитов.

Свободные отношения

Комедия, 2023

Всем, кто считал, что небо над Петербургом всегда затянуто тучами, следует посмотреть ромком «Свободные отношения». Герои этого фильма разбираются с кризисом в отношениях на фоне летнего города. Выходит одновременно и терапия для пар, и терапия солнцем. А в главных ролях не только обворожительная Аглая Тарасова и комичный Борис Дергачев, но и известный стендап-комик Илья Соболев, чья кинокарьера сейчас вовсю набирает обороты.

Нерешительный учитель Артем (Борис Дергачев) и оторва Илона (Аглая Тарасова) знакомятся в баре на крыше. А затем то, что планировалось как веселье на одну ночь, преподносит героям самую большую ответственность в жизни — ребенка. Вынужденно поженившись и проведя вместе 7 лет, Артем и Илона наконец-то признают, что они совершенно несчастны. Чтобы выйти из этого бытового круга ада, Илона уговаривает супруга попробовать им обоим встречаться с кем-то на стороне.

Нежность

Мелодрама, 2020

Черно-белый original Иви, полностью снятый на iPhone (!), стал настоящей находкой в 2020 году. Тут и сценарный дебют в плане сериалов для Анны Меликян, и трогательная Виктория Исакова, и завораживающий закадровый голос Хабенского, и Питер, который все меняет в жизни главной героини. Получился очень тонкий, честный и ироничный рассказ о вечном поиске любви.

Финансовый директор Елена Ивановна (Виктория Исакова) отправляется в командировку в Петербург, которая вскоре превращается в квест по поиску партнера для ночи без обязательств. Дело в том, что накануне лучшая подруга (Анна Михалкова) сказала Елене, что она попросту не привлекает мужчин в сексуальном плане. Чтобы доказать обратное, Елена пообещала в ближайшие 24 часа переспать с «первым встречным», которого, оказалось, еще нужно постараться найти. Но карьеристка и ответственный человек Елена не собирается сдаваться.

Моя ужасная сестра

Семейная комедия, 2022

Да, лишь начало этого фильма происходит в Петербурге, но мы неспроста включили его в подборку. Во-первых, это отличная комедия в духе «Ловушки для родителей» и «Двое: Я и моя тень», а во-вторых, съемки проходили в не менее очаровательном городе Выборге, а часть сцен снята в скальном пейзажном парке XVIII–XIX веков Монрепо. В итоге перед нами еще одно очень летнее и красивое кино для домашнего просмотра.

Когда мама Сони (София Петрова) переезжает к отцу Лены (Марта Кесслер), две маленькие девочки начинают испытывать друг к другу сильную неприязнь. Обе не хотят становиться сестрами, делить территорию и внимание взрослых, а Соне к тому же жизненно необходим кот, которого она никогда не сможет завести из-за аллергии будущего отчима. Но вот что у них есть из общего, так это находчивость и острый ум, благодаря которым девочки объединяются, чтобы рассорить своих влюбленных родителей.

Черное облако

Триллер, 2023

Этот триллер с детективными элементами не только увлекает с головой с первой же серии, но и переносит зрителей в осенний Петербург. Съемки проекта проходили с октября по декабрь, так что недавняя премьера произошла как нельзя вовремя, прямо к началу осенней хандры. Сериал рассуждает о природе человеческих эмоций и одновременно предлагает захватывающее путешествие по улочкам Петербурга в поисках таинственного убийцы.

Студентка Оля (Мария Мацель) сыта по горло эгоизмом лучшей подруги (Ангелины Пахомовой), заботой внезапно обрядившегося отца (Юрий Колокольников), вечно занятой матерью (Виктория Толстоганова) и старой принципиальной преподавательницей университета. Не бесит ее пока только психолог (Филипп Янковскому), которому она от души пересказывает свои мрачные будни и мечты о том, как все наконец-то сдохнут. Но когда раздражающие ее люди действительно начинают погибать при странных обстоятельствах, молодая девушка еще больше запутывается в жизни. Неужели психолог помогает ей не только словом, но и делом? Или у нее появился другой темный ангел-хранитель, который исполняет все ее желания?

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