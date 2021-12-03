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Карнавал Карнавал
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Карнавал, 1981

1981 / СССР
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Юная Нина Соломатина живет с матерью в провинциальном городке Оханске и мечтает стать известной артисткой. После окончания школы Нина отправляется покорять Москву, но на экзаменах в театральное училище с позором проваливается и до следующих вступительных испытаний поселяется у семьи своего отца, который бросил ее еще в детстве.

Нине предстоит непростой год: по настоянию мачехи ей приходтся съехать на съемную квартиру и начать зарабатывать самостоятельно. Личная жизнь у героини также не складывается: она влюбляется в столичного красавца-студента Никиту, который вскоре бросает Нину ради новой пассии. Однако несмотря на разбитое сердце, упорный тяжелый труд и расставание с юношескими иллюзиями девушка продолжает идти к своей мечте о сцене.

Яркую музыкальную комедию “Карнавал” поставила Татьяна Лиознова, которая к моменту работы над фильмом была уже хорошо известна и любима зрителями за картины “Три тополя на Плющихе” (1967) и “Семнадцать мгновений весны” (1973). Главные роли в фильме исполнили Ирина Муравьева, Юрий Яковлев и Клара Лучко, которые уже работали с Лиозновой над фильмом “Мы, нижеподписавшиеся”, а также Александр Абдулов и Екатерина Жемчужная.

  • В хореографических сценах снялся ансамбль танца “Ритмы планеты” под руководством балетмейстера Борис Сергеевича Санкина.
  • За роль Нины Соломатиной Ирину Муравьеву признали лучшей актрисой 1982 года по результатам читательского опроса издания “Советский экран”.
  • На момент съемок в роли 18-летней Нины Ирине Муравьевой было 32 года. К фильму актрисе пришлось быстро скидывать вес и учиться кататься на роликах.
  • Фильм снимали в Москве на на Киностудии им. Горького, а также в Калуге, которая “исполнила роль” Оханска, родного города Нины. В России действительно существует город Оханск, но расположен он в Пермском крае.
  • Идею для своего будущего фильма Татьяна Лиознова нашла случайно в издании “Искусство кино”, где ей на глаза попалась повесть Анны Родионовой о провинциальной девушке, приехавшей покорять столицу. Сценарий Родионова и Лиознова писали вместе. Режиссер признавалась, что сделала фильм отчасти автобиографическим, добавив в сюжет эпизоды из собственной жизни, включая катание на роликах, сцену с колонкой и линию с больной матерью.
  • Муравьева была утверждена на роль Нины без проб.
  • Максим Дунаевский рассказывал, что в одной из личных бесед с композитором Алла Пугачева призналась, что с радостью спела бы шлягер “Позвони мне, позвони…” для фильма.
  • По иронии судьбы коренная москвичка Ирина Муравьева стала известна благодаря ролям провинциальных девушек, покоряющих Москву, из “Москва слезам не верит” и “Карнавала”.
  • Изначально у фильма должен был быть другой, более трагичный финал.
  • Роль мужа Кармы, которую сыграла Екатерина Жемчужная, досталась ее реальному супругу Георгию Жемчужному.
  • Хотя Ирина Муравьева хорошо пела, режиссер Татьяна Лиознова решила, что вокальные партии в фильме должны звучать более профессионально. Для исполнения песен создатели фильма пригласили Жанна Рождественскую, известную “закадровую” певицу, которая также спела в картинах “Ах, водевиль, водевиль…” и “Чародеи”. Муравьевой вокал рождественской понравился, но она все равно хотела спеть песни своим голосом, и спустя два года после выхода фильма компания “Мелодия” выпустила грампластинку “миньон” с хитом “Позвони мне, позвони…” в исполнении Ирины Вадимовны.
  • Помимо оригинальных песен в фильме звучат эстрадные хиты того времени – “Never Can Say Goodbye” Глории Гейнор, “Il tempo se ne va” Адриано Челентано и “Зодиак” одноименной группы из Латвии.

Героиня фильма — провинциальная девчонка, мечтающая `выучиться на артистку`. Попав в столицу, она быстро расстается с романтическим представлением о жизни как сплошном празднике — зато начинает понимать, что в мире действительно стоит ценить и что вовсе не имеет цены…

7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 31 минута
Год выпуска 1981
Премьера в России 17 февраля 1982
Премьера в мире 17 февраля 1982
Возраст 12+
Режиссер
Татьяна Лиознова
В ролях
Ирина Муравьева
Ирина Муравьева
Юрий Яковлев
Юрий Яковлев
Клара Лучко
Клара Лучко
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Вера Васильева
Вера Васильева
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3 декабря 2021 18:52
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