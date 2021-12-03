Карнавал, 1981

Юная Нина Соломатина живет с матерью в провинциальном городке Оханске и мечтает стать известной артисткой. После окончания школы Нина отправляется покорять Москву, но на экзаменах в театральное училище с позором проваливается и до следующих вступительных испытаний поселяется у семьи своего отца, который бросил ее еще в детстве.

Нине предстоит непростой год: по настоянию мачехи ей приходтся съехать на съемную квартиру и начать зарабатывать самостоятельно. Личная жизнь у героини также не складывается: она влюбляется в столичного красавца-студента Никиту, который вскоре бросает Нину ради новой пассии. Однако несмотря на разбитое сердце, упорный тяжелый труд и расставание с юношескими иллюзиями девушка продолжает идти к своей мечте о сцене.

Яркую музыкальную комедию “Карнавал” поставила Татьяна Лиознова, которая к моменту работы над фильмом была уже хорошо известна и любима зрителями за картины “Три тополя на Плющихе” (1967) и “Семнадцать мгновений весны” (1973). Главные роли в фильме исполнили Ирина Муравьева, Юрий Яковлев и Клара Лучко, которые уже работали с Лиозновой над фильмом “Мы, нижеподписавшиеся”, а также Александр Абдулов и Екатерина Жемчужная.