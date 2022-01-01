Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы ужасов про акул
Киноафиша Подборки Фильмы ужасов про акул

Фильмы ужасов про акул

Все 17 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Глубокое синее море 3
Глубокое синее море 3
4.0
боевик, ужасы, фантастика
2020, США
Синяя бездна 2
Синяя бездна 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, триллер, ужасы
2019, Великобритания
Мег: Монстр глубины
Мег: Монстр глубины
7.0
ужасы, фантастика, боевик
2018, США
Проклятие ведьмы снов
Проклятие ведьмы снов
Смотреть за 1 рубль
3.0
боевик, приключения, фэнтези
2018, США
Над глубиной: Хроника выживания
Над глубиной: Хроника выживания
Смотреть за 1 рубль
4.0
триллер, ужасы
2017, Австралия
Синяя бездна
Синяя бездна
Смотреть за 1 рубль
5.0
триллер
2016, Великобритания
Отмель
Отмель
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, драма
2016, США
Акулы на свободе
Акулы на свободе
3.0
ужасы, фантастика, боевик
2015, США
Акула-робот
Акула-робот
3.0
боевик, приключения, комедия
2015, Болгария / Канада
Челюсти 3D
Челюсти 3D
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, ужасы
2011, США
Заклинательница акул
Заклинательница акул
4.0
триллер, драма
2011, Великобритания / ЮАР
Открытое море: Новые жертвы
Открытое море: Новые жертвы
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы, триллер
2010, Австралия
Открытое море
Открытое море
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, триллер
2003, США
Глубокое синее море
Глубокое синее море
5.0
боевик, приключения, фантастика
1999, США / Мексика
Челюсти 3
Челюсти 3
Смотреть за 1 рубль
4.0
триллер, ужасы
1983, США
Челюсти 2
Челюсти 2
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы, приключения, триллер
1978, США
Челюсти
Челюсти
Смотреть за 1 рубль
8.0
ужасы, триллер, приключения
1975, США
Сбросить
Жанр
Все Боевик Ужасы Фантастика Приключения Триллер Фэнтези Драма Комедия
Страна
Все США Великобритания Австралия Болгария Канада ЮАР Мексика
Год
Все 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022

Огромные обитатели подводных глубин вызывают ужас у наблюдателей их жестокого поведения. Хищники кровожадны и часто неуловимы, что сделало их подходящими персонажами для фильмов в жанре хоррор.

Пять лучших фильмов ужасов про акул

Об акулах-убийцах, жаждущих крови, давно ходят легенды. Какие-то из рассказов – плод воображения, а какие-то действительно основаны на фактах. Огромное количество происшествий, связанных с этими устрашающими созданиями, не могло не отобразиться в кинематографе. Фильмы ужасов показывают зрителю, насколько опасна беспечность, когда речь идет о таком хищнике. Рыба-убийца не знает, что такое жалость, и нацелена только убивать.

«Акула-робот», 2015

Канадская кинолента в жанре фантастического боевика пестрит визуальными эффектами и элементами комедии. На Землю с таинственного летающего аппарата скидывают снаряд. Он попадает в океан, где незамедлительно оказывается проглоченным акулой. Вскоре рыба начинает мутировать: из опасного хищника она трансформируется в кровожадное роботизированное создание. Ее путь начинается с уничтожения экипажа подводной лодки. Люди с помощью техники вычисляют, что робот неумолимо движется в сторону Сиэтла.

Им нужно быстро подготовиться к атаке и предотвратить катастрофу, которая может унести множество мирных жизней.

«Открытое море», 2004

Дэниел и его супруга Сьюзен проводят долгожданный отпуск на Багамских островах. В погоне за яркими впечатлениями они отправляются на катерную прогулку, чтобы заняться дайвингом в самых красивых локациях. Но вернувшись из-под воды, молодая пара обнаруживает, что катер оставил их в открытой воде, в 15 километрах от суши. Ребята уверены, что их найдут, нужно только выдержать и продержаться на поверхности до прибытия спасателей. Но к ним приближается ужасная проблема: стая оголодавших акул.

Героям нужно собрать все силы, чтобы справиться с паникой, стихией открытого моря и кровожадными хищниками.

«Челюсти», 1975

Работа Стивена Спилберга стала культовым фильмом, который принес создателю несколько «Оскаров» и мировую известность. Сюжет разворачивается на небольшом островном курорте. Шериф обнаруживает на прибрежной линии изуродованный женский труп. По всей видимости, девушку убила белая акула. Шериф докладывает о происшествии мэру города, но тот наотрез отказывается закрывать пляжи в разгар сезона, несмотря на чудовищную угрозу. В какой-то период жители успокаиваются, решив, что хищника поймали, но убийца из подводных глубин вскоре появляется вновь, стремительно увеличивая число жертв.

«Глубокое синее море», 1999

Главная героиня, Сьюзен Маккалистер, – руководитель крупной подводной лаборатории. Ее служащие занимаются разработкой лекарства от смертельного недуга. Для изготовления используются частицы мозга акул. Но чтобы вывести производство на общедоступный уровень, выловленных экземпляров не хватает. Доктор Маккалистер изобретает способ многократно увеличить мозг хищника. Удачный на первый взгляд эксперимент превращается в трагедию: мутировавшие акулы хитры, изворотливы и невероятно агрессивны.

Ученые отчаянно пытаются спастись, пока ситуация усугубляется…

«Синяя бездна», 2017

Лиза и Кейт – сестры, отдыхающие на морском берегу. Лиза переживает тяжелое расставание с молодым человеком, и Кейт, чтобы ее отвлечь, предлагает авантюру. Новые приятели девушек занимаются дайвингом в окружении белых акул, спускаясь под воду в клетке. Веселая компания отправляется в море на старом судне, чтобы сделать потрясающие фотографии с хищниками, но подъемник ломается. Клетка с девушками оказывается на дне, и кислорода до прибытия охраны не хватит.

Выбор редакции
Провокация и страстная любовь: 8 фильмов, похожих на «Пятьдесят оттенков серого»
Провокация и страстная любовь: 8 фильмов, похожих на «Пятьдесят оттенков серого»
10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета
10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета
Сериалы про феминизм и классовые распри в духе «Бриджертонов»
Сериалы про феминизм и классовые распри в духе «Бриджертонов»
Related video
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Приложение киноафиши