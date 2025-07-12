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Кхал Дрого воюет против иноземных захватчиков: на Apple выходит новый сериал с Момоа — в духе «Игры престолов» и «Видеть»

12 июля 2025 10:52
Кхал Дрого воюет против иноземных захватчиков: на Apple выходит новый сериал с Момоа — в духе «Игры престолов» и «Видеть»

Опять в образе легендарного воина, опять в степи с братьями по оружию.

Apple TV+ выпустил полноценный трейлер исторического сериала «Вождь войны» — и с первых кадров ясно: Джейсон Момоа возвращается к архетипу, который сделал его иконой. Нет, он не играет кхала Дрого — но в кадре вновь полуголый вождь, с копьём наперевес и озлобленным и одновременно приятным глазу выражением лица.

О чем новый сериал Apple

Действие разворачивается на Гавайях конца XVIII века. Европа медленно приближается к берегам архипелага, и местные кланы понимают: или они объединятся, или исчезнут. Главный герой — Каиана, военачальник, который становится последней надеждой на сопротивление.

Его играет Момоа, и это его личный проект. Он не только автор идеи, но и сценарист, продюсер и режиссёр финального эпизода. Мир, показанный в сериале, — это не экзотика для туристов, а родина, ставшая ареной битвы.

Кхал Дрого воюет против иноземных захватчиков: на Apple выходит новый сериал с Момоа — в духе «Игры престолов» и «Видеть»

В кадре — земля, политая литрами пота и крови. Сериал с самого начала заявляет себя как серьёзную историческую драму с сильной этнической идентичностью. Весь актёрский состав — преимущественно полинезийского происхождения. Среди них — Лусиана Бьюкенен, Темуэра Моррисон, Те Кохе Тухака, Клифф Кёртис.

Что еще известно о проекте

Отдельного внимания заслуживает визуальный стиль. Режиссёром первых эпизодов выступил Джастин Чон, операторская работа передаёт густоту тропического света и тревогу надвигающегося конфликта. Саундтрек написал Ханс Циммер совместно с Джеймсом Эверингемом — музыка здесь не фоном, а полноценным участником действия.

Кхал Дрого воюет против иноземных захватчиков: на Apple выходит новый сериал с Момоа — в духе «Игры престолов» и «Видеть»

По духу сериал отдаленно напоминает отдельные эпизоды «Игры престолов», но визуально ближе к «Апокалипсису» Мэла Гибсона: напряжение, жар, предчувствие катастрофы. Момоа играет не просто героя, а воплощение островного духа — сурового, но справедливого.

Кхал Дрого воюет против иноземных захватчиков: на Apple выходит новый сериал с Момоа — в духе «Игры престолов» и «Видеть»

Также проект можно сравнить с фантастическим «Видеть» от тех же Apple. Там Джейсон также играл вождя, с одной лишь разницей — его племя было слепое. Премьера «Вождя войны» состоится 1 августа. Всего будет девять эпизодов, и если трейлер не обманывает, нас ждёт не просто боевик, а история о цене свободы.

Что любимый персонаж из «Игры в кальмара» расскажет о вас? Тест для любителей «смертельной» дорамы.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», «Видеть», «Вождь войны»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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