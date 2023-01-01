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II (Две) II (Две)
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II (Две), 2019

2019 / Беларусь
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Беспрецедентно откровенная кинолента, напоминающая работы Гай Германики, повествует об актуальных трудностях, с которыми сталкиваются подростки постсоветского пространства, вынужденные жить под гнетом стереотипов. В фильме также поднимаются проблемы сексуальности и тема ВИЧ.

  • Режиссерское кресло заняла тридцатичетырехлетняя витебчанка Влада Сенькова, имя которой известно не только в Беларуси, но и далеко за пределами страны. Меж тем девушка не имеет специального образования в данной сфере. 
  • Слоган к белорусской драме звучит так: «Только папе не говори». А по одноименному хештегу #ТолькоПапеНеГовори можно найти отзывы, рецензии и рассуждения относительно кинопроекта.
  • II – это символ полосок на тесте. Название является отсылкой к кинодраме девяностых «Детки», снятой Ларри Кларком.
  • Над созданием молодежной кинодрамы Влада Сенькова работала не одна. Активную поддержку оказали Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, а также Центр визуальных и исполнительских искусств.
  • Дебютный показ состоялся на XXVI кинофестивале «Лiстапад» в Минске. Фильм был представлен на Варшавском фестивале кино, где получил специальный отзыв жюри в конкурсе «Свободный дух».
  • В 2015 году состоялся полнометражный дебют Сеньковой. Речь идет о драме под названием «Граф в апельсинах». А в 2017-м девушка работала над российско-белорусской военной драмой короткого метра «С огромной высоты».

Герои фильма, 16-летние Настя, Саша и Кристина, учатся вместе в десятом классе и живут обыкновенной жизнью подростков: уроки, репетиторы, походы в кино, вечеринки. В школе царит суровая дисциплина и трудно быть не таким, как все. Но однажды этот маленький мир потрясет новость, из-за которой все страхи и предрассудки вылезут наружу.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2019
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Влада Сенькова
В ролях
Алина Юхневич
Алина Юхневич
Алексей Вайнилович
Илария Шашко
Александр Лесько
Светлана Тимохина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма II (Две) 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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