Живем как обычно, 2019

Герои картины – обычные дети, которые изучают обязательную школьную программу, познают мир вокруг себя и постепенно взрослеют, становятся друзьями со своими сверстниками, занимаются разными видами творчества и спортом. Ребята рассказывают свои личные истории о том, как они потеряли зрение и как приспосабливаются к жизни в условиях ограниченных возможностей здоровья. Ученики интерната каждый день выходят на прогулки, используя для этого трость, видят окружающую реальность с помощью рук и пишут с помощью грифеля. Привычный распорядок дня помогает ребятам стабильно вести свою обычную жизнь, что делает их детство комфортным, счастливым и незабываемым.