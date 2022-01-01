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Живем как обычно, 2019

2019 / Россия
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О фильме

Герои картины – обычные дети, которые изучают обязательную школьную программу, познают мир вокруг себя и постепенно взрослеют, становятся друзьями со своими сверстниками, занимаются разными видами творчества и спортом. Ребята рассказывают свои личные истории о том, как они потеряли зрение и как приспосабливаются к жизни в условиях ограниченных возможностей здоровья. Ученики интерната каждый день выходят на прогулки, используя для этого трость, видят окружающую реальность с помощью рук и пишут с помощью грифеля. Привычный распорядок дня помогает ребятам стабильно вести свою обычную жизнь, что делает их детство комфортным, счастливым и незабываемым.

 

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Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2019
Возраст 0+
Режиссер
Евгений Юликов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Живем как обычно 1 постер
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